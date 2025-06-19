Паслер поручил увеличить продолжительность жизни свердловчан

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел заседание правительства, на котором поручил заняться продолжительностью жизни в регионе, увеличив ее до 77 лет. Нынешний показатель составляет 71,1 года, рассказал Паслер в своем telegram-канале.
«К 2030 году продолжительность жизни в регионе должна быть на уровне 77 лет, причем здоровой полноценной жизни. Уже в следующем году этот показатель должен быть 72,2 года», — следует из поста.
По его словам, основными причинами смертности являются болезни системы кровообращения, новообразования, травмы, ранения и отравления. «И с этим серьезным вызовом нам предстоит работать», — сказал Паслер. Для достижения цели губернатор потребовал обеспечить 100% выполнение планов по диспансеризации населения, приступить к созданию концепции превентивной медицины и организовать диспансерное наблюдение людей с заболеваниями кровообращения.
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