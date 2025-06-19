19 июня 2025

Паслер поручил увеличить продолжительность жизни свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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К концу лета Паслер проверит результаты проделанной работы чиновников
К концу лета Паслер проверит результаты проделанной работы чиновников Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел заседание правительства, на котором поручил заняться продолжительностью жизни в регионе, увеличив ее до 77 лет. Нынешний показатель составляет 71,1 года, рассказал Паслер в своем telegram-канале.

«К 2030 году продолжительность жизни в регионе должна быть на уровне 77 лет, причем здоровой полноценной жизни. Уже в следующем году этот показатель должен быть 72,2 года», — следует из поста.

По его словам, основными причинами смертности являются болезни системы кровообращения, новообразования, травмы, ранения и отравления. «И с этим серьезным вызовом нам предстоит работать», — сказал Паслер. Для достижения цели губернатор потребовал обеспечить 100% выполнение планов по диспансеризации населения, приступить к созданию концепции превентивной медицины и организовать диспансерное наблюдение людей с заболеваниями кровообращения.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел заседание правительства, на котором поручил заняться продолжительностью жизни в регионе, увеличив ее до 77 лет. Нынешний показатель составляет 71,1 года, рассказал Паслер в своем telegram-канале. «К 2030 году продолжительность жизни в регионе должна быть на уровне 77 лет, причем здоровой полноценной жизни. Уже в следующем году этот показатель должен быть 72,2 года», — следует из поста. По его словам, основными причинами смертности являются болезни системы кровообращения, новообразования, травмы, ранения и отравления. «И с этим серьезным вызовом нам предстоит работать», — сказал Паслер. Для достижения цели губернатор потребовал обеспечить 100% выполнение планов по диспансеризации населения, приступить к созданию концепции превентивной медицины и организовать диспансерное наблюдение людей с заболеваниями кровообращения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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