Жители курганского поселка и села временно останутся без питьевой воды

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Власти рекомендуют жителям заранее запастись питьевой водой
Власти рекомендуют жителям заранее запастись питьевой водой Фото:

В поселке и селе Варгаши (Курганская область) с 14 по 21 мая пройдет хлорирование воды в центральных водопроводных сетях. Власти рекомендуют жителям заранее запастись питьевой водой на период обработки. Об этом сообщает пресс-служба Варгашинского МО.

Хлорирование связано с проведением профилактических мероприятий по дезинфекции водоснабжения. «Рекомендуем при использовании воды производить ее отстаивание и кипячение», — предупредили в ведомстве.

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В поселке и селе Варгаши (Курганская область) с 14 по 21 мая пройдет хлорирование воды в центральных водопроводных сетях. Власти рекомендуют жителям заранее запастись питьевой водой на период обработки. Об этом сообщает пресс-служба Варгашинского МО. Хлорирование связано с проведением профилактических мероприятий по дезинфекции водоснабжения. «Рекомендуем при использовании воды производить ее отстаивание и кипячение», — предупредили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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