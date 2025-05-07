Жители курганского поселка и села временно останутся без питьевой воды

Власти рекомендуют жителям заранее запастись питьевой водой
В поселке и селе Варгаши (Курганская область) с 14 по 21 мая пройдет хлорирование воды в центральных водопроводных сетях. Власти рекомендуют жителям заранее запастись питьевой водой на период обработки. Об этом сообщает пресс-служба Варгашинского МО.
Хлорирование связано с проведением профилактических мероприятий по дезинфекции водоснабжения. «Рекомендуем при использовании воды производить ее отстаивание и кипячение», — предупредили в ведомстве.
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