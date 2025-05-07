В сети супермаркетов «Жизньмарт» в Кургане заметно выросли цены на продукты. Об этом URA.RU сообщил местный житель, который регулярно совершает покупки в этих магазинах.
«В сети супермаркетов „Жизньмарт“ подскочили цены. Раньше со средней зарплатой по Кургану мог позволить себе покупать здесь обеды и разные лакомства, а теперь даже сорбет проще самому научиться готовить. Заходишь, облизываешься и уходишь, оставив слюну на витрине», — поделился с URA.RU читатель.
Журналист проанализировал информацию по отдельным товарам магазина. Выборка товаров была случайной, а для сравнения использованы прошлогодние цены.
Наибольшее повышение цены из выбранных товаров зафиксировано на безалкогольный сидр, который подорожал на 76 рублей. Следом идет мороженое «Лаванда», цена которого увеличилась на 54 рубля. Суши-сэндвич с лососем стал дороже на 48 рублей. Яичная лапша с говядиной и овощами теперь стоит на 33 рубля больше. Сорбет «Малина» подорожал на 32 рубля. Салат «Чукка фреш с ореховым соусом» стал дороже на 29 рублей. Корн дог из риса с беконом и сыром подорожал на 19 рублей. Шорли «Яблоко» вырос в цене на 12 рублей. Повышение стоимости на удон с говядиной и грибами составило 9 рублей. Минимальный рост отмечен у трубочки с крем-чизом и фисташкой — на 7 рублей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу сети. Представитель сети супермаркетов рассказал, что цены стараются сдерживать, а также объяснил, почему не стоит сравнивать «Жизньмарт» с сетями с аналогичными предложениями. «Мы максимально сдерживаем рост цен — в целом по нашей сети с начала года он составил всего 4,2%. Это незначительные изменения, учитывая что в прошлом году роста цен не было», — отметили в пресс-службе.
По словам представителя компании, «Жизньмарт» — единственный федеральный ритейлер, предлагающий готовую еду со сроком годности до 72 часов. У конкурентов, отметили в компании, готовая еда хранятся от семи до 30 дней благодаря консервантам. «Это снижает стоимость готовой еды, но может негативно сказываться на здоровье тех, кто ее потребляет. Поэтому сравнивать нашу стоимость готовой еды с другими сетями не стоит», — объяснили в компании.
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