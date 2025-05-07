Стало известно, сколько человек выйдут на «Бессмертный полк» на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2025 году ожидается участие порядка 50 тысяч человек в шествии «Бессмертного полка». Об этом сообщили в департаменте внутренней политики округа. Акция пройдет во всех 13 городских и муниципальных образованиях региона, охватив как крупные города, так и небольшие населенные пункты.
«Всероссийская акция „Бессмертный полк“ в формате шествия пройдет во всех 13 городских и муниципальных округах Ямала, всего ожидается участие порядка 50 тысяч человек», —цитирует ТАСС сообщение окружных властей.
Для координации «Бессмертного полка» на территории ЯНАО задействовано 130 модераторов. Они занимаются обработкой заявок, консультируют участников и обеспечивают организационную поддержку акции. Такая масштабная подготовка позволяет обеспечить безопасность и порядок во время проведения шествия.
Жители округа, которые по каким-либо причинам не смогут присоединиться к шествию лично, смогут принять участие в акции в онлайн-формате. Для этого функционирует официальный сайт «Бессмертный полк России», где можно разместить информацию о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны.
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