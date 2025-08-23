В Новом Уренгое мотоциклист влетел в автомобиль, есть пострадавшие

В ДТП пострадал один человек
В Новом Уренгое (ЯНАО) на улице Центральная магистраль столкнулись мотоцикл и автомобиль. В окружном Управлении МЧС сообщили, что в ДТП есть один пострадавший.
«В Новом-Уренгое на улице Центральная магистраль произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Пострадал один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Спасатели выезжали на место ДТП. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
