23 августа 2025
22 августа 2025

В ЯНАО внедорожник сбил пешехода на трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пешеход погиб на месте ДТП
Пешеход погиб на месте ДТП Фото:

На трассе Тарко-Сале — Пурпе в ночь на 24 августа внедорожник наехал на человека, передвигающегося по проезжей части. Как сообщили в Госавтоинспекции округа, пешеход погиб от полученных травм.

ДТП произошло в ночь на 24 августа
ДТП произошло в ночь на 24 августа
Фото:

«24.08.2025 года около 01:50 на 10-м километре автодороги Тарко-Сале — Пурпе, водитель автомобиля Subaru допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Тарко-Сале — Пурпе в ночь на 24 августа внедорожник наехал на человека, передвигающегося по проезжей части. Как сообщили в Госавтоинспекции округа, пешеход погиб от полученных травм. «24.08.2025 года около 01:50 на 10-м километре автодороги Тарко-Сале — Пурпе, водитель автомобиля Subaru допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...