Пешеход погиб на месте ДТП
На трассе Тарко-Сале — Пурпе в ночь на 24 августа внедорожник наехал на человека, передвигающегося по проезжей части. Как сообщили в Госавтоинспекции округа, пешеход погиб от полученных травм.
ДТП произошло в ночь на 24 августа
«24.08.2025 года около 01:50 на 10-м километре автодороги Тарко-Сале — Пурпе, водитель автомобиля Subaru допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
