Алсу взвинтила ценник на свои выступления после развода

Певица Алсу увеличила гонорар за выступления на частных мероприятиях до пяти миллионов рублей после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщает SHOT.
«До развода с Яном Абрамовым, выступления Алсу стоили 2 млн рублей. Теперь же позвать певицу на свой праздник обойдется в 5 млн рублей», — сказано в сообщении telegram-канала. Помимо этого певице необходимо предоставить перелет бизнес-классом, автомобиль представительского класса с опытным водителем, а также люксовый номер в гостинице для себя и отдельный — для личного охранника.
Прошел год с момента, когда Алсу развелась с Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Как отмечает адвокат Александр Добровинский, он предпринимал все усилия для восстановления отношений между супругами. Несмотря на настроение сохранить семью, выяснились новые обстоятельства, которые не позволили браку продолжаться.
