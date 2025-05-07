Участок автодороги Надым-Салехард временно ограничили для движения

Дорогу закрыли в связи с ремонтом (архивное фото)
На участке дороги Надым – Салехард на 1261 километре ограничили движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«На 1261 километре участка дороги Надым-Салехард на мосту через реку Хойзериена временно перекрыто движение», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. На отрезке проводятся ремонтные работы.
Ранее URA.RU сообщало, что на участке автомобильной дороги Сургут – Салехард начались ремонтные работы. Для транспорта организовано реверсивное движение.
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