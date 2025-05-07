07 мая 2025

Участок автодороги Надым-Салехард временно ограничили для движения

На 1261 километре автодороги Надым-Салехард начались ремонтные работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу закрыли в связи с ремонтом (архивное фото)
Дорогу закрыли в связи с ремонтом (архивное фото) Фото:

На участке дороги Надым – Салехард на 1261 километре ограничили движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«На 1261 километре участка дороги Надым-Салехард на мосту через реку Хойзериена временно перекрыто движение», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. На отрезке проводятся ремонтные работы.

Ранее URA.RU сообщало, что на участке автомобильной дороги Сургут – Салехард начались ремонтные работы. Для транспорта организовано реверсивное движение.

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На участке дороги Надым – Салехард на 1261 километре ограничили движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На 1261 километре участка дороги Надым-Салехард на мосту через реку Хойзериена временно перекрыто движение», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. На отрезке проводятся ремонтные работы. Ранее URA.RU сообщало, что на участке автомобильной дороги Сургут – Салехард начались ремонтные работы. Для транспорта организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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