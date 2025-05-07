Каких специалистов не хватает в Курганской области

В Курганской области по итогам апреля 2025 года самой острой нехваткой на рынке труда отличаются врачи, а также главные врачи и заведующие отделениями. На одну открытую вакансию для этих специалистов приходится лишь 0,1 резюме, что значительно ниже нормы (минимально допустимым считается соотношение 4,0 резюме на вакансию). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты сервиса по поиску работы.
«На одно предложение о работе для врачей, главных врачей и заведующих отделением сейчас приходится лишь 0,1 резюме потенциальных кандидатов, что говорит об их острой нехватке на рынке труда», — говорят аналитики HeadHunter. При этом медианная предлагаемая зарплата для главных врачей и заведующих отделением достигла 114 тысяч рублей, для врачей — 83 тысячи рублей. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата по региону составляет 57 тысяч рублей.
В числе других наиболее дефицитных профессий также названы агрономы (0,8 резюме на вакансию), парикмахеры и андеррайтеры (по 1,0), электромонтажники, медицинские сестры и братья (по 1,1), а также дворники и товароведы (по 1,2). Аналитики отметили, что к высокооплачиваемым дефицитным специалистам в регионе относятся токари, фрезеровщики и шлифовщики — для них медианная зарплата достигает 171 тысяча рублей. Более 100 тысяч рублей работодатели готовы платить главврачам и агрономам. Зарплаты выше среднего по рынку предлагают также электромонтажникам (92 тысячи рублей), слесарям и сантехникам (70 тысяч рублей), андеррайтерам (65 тысяч рублей) и ветеринарным врачам (60 тысяч рублей). Между тем дворникам, парикмахерам, медсестрам и братьям, продавцам и поварам работодатели предлагают зарплаты ниже средней по региону.
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