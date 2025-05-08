Бастрыкин поручил разобраться с тюменской школьницей, которая сбила пенсионерку в Тюмени

СКР взял на контроль ДТП, в котором тюменская пенсионерка пострадала от самоката
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83-летняя пенсионерка получила травмы средней степени тяжести
83-летняя пенсионерка получила травмы средней степени тяжести Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Тюменской области доложить о ходе проверки по факту травмирования 83-летней пенсионерки, на которую в Тюмени наехала девочка на электросамокате. Об этом сообщает telegram-канал СКР.

«В СМИ сообщается, что в Тюмени несовершеннолетняя девочка, передвигавшаяся на электросамокате, допустила столкновение с 83-летней женщиной-пенсионером, в результате чего женщине потребовалась медицинская помощь. По данному факту следственными органами СУ СК России по Тюменской области проводится проверка», — указано в сообщении Следственного комитета.

Ранее URA.RU писало о том, что 15-летняя школьница сбила 83-летнюю женщину на пешеходном переходе, управляя электросамокатом мощностью 500 ватт, который она взяла у родителей подруги без разрешения. Пострадавшая пенсионерка получила травмы средней степени тяжести и проходит лечение.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Тюменской области доложить о ходе проверки по факту травмирования 83-летней пенсионерки, на которую в Тюмени наехала девочка на электросамокате. Об этом сообщает telegram-канал СКР. «В СМИ сообщается, что в Тюмени несовершеннолетняя девочка, передвигавшаяся на электросамокате, допустила столкновение с 83-летней женщиной-пенсионером, в результате чего женщине потребовалась медицинская помощь. По данному факту следственными органами СУ СК России по Тюменской области проводится проверка», — указано в сообщении Следственного комитета. Ранее URA.RU писало о том, что 15-летняя школьница сбила 83-летнюю женщину на пешеходном переходе, управляя электросамокатом мощностью 500 ватт, который она взяла у родителей подруги без разрешения. Пострадавшая пенсионерка получила травмы средней степени тяжести и проходит лечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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