В Тюмени школьница сбила на самокате пенсионерку

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На самокате подростки передвигались вдвоем
На самокате подростки передвигались вдвоем Фото:

В Тюмени школьница на самокате сбила 83-летнюю пенсионерку. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управление Госавтоинспекции.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с девочкой на электросамокате. На пешеходном переходе она сбила 83-летнюю пенсионерку», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что женщина получила ранения. В региональном Депздраве пояснили, что она получает необходимое лечение, состояние средней степени тяжести.

Подростки передвигались на электросамокате вдвоем, за рулем была 15-летняя девушка. По ее словам, самокат мощностью в 500 ватт она взяла у родителей подруги без спроса.

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В Тюмени школьница на самокате сбила 83-летнюю пенсионерку. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управление Госавтоинспекции. «Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с девочкой на электросамокате. На пешеходном переходе она сбила 83-летнюю пенсионерку», — говорится в сообщении.  Отмечается, что женщина получила ранения. В региональном Депздраве пояснили, что она получает необходимое лечение, состояние средней степени тяжести. Подростки передвигались на электросамокате вдвоем, за рулем была 15-летняя девушка. По ее словам, самокат мощностью в 500 ватт она взяла у родителей подруги без спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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