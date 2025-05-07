В Тюмени школьница сбила на самокате пенсионерку

В Тюмени школьница на самокате сбила 83-летнюю пенсионерку. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управление Госавтоинспекции.
«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с девочкой на электросамокате. На пешеходном переходе она сбила 83-летнюю пенсионерку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина получила ранения. В региональном Депздраве пояснили, что она получает необходимое лечение, состояние средней степени тяжести.
Подростки передвигались на электросамокате вдвоем, за рулем была 15-летняя девушка. По ее словам, самокат мощностью в 500 ватт она взяла у родителей подруги без спроса.
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