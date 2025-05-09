В Тюменской области ухудшилась ситуация с паводком

В Абатском районе вода за сутки поднялась на метр
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Вода в Абатском районе за сутки поднялась на 103 см
Вода в Абатском районе за сутки поднялась на 103 см Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды в реке Ишим в с. Абатском Абатского района Тюменской области за сутки вырос на 103 см. Такие данные указаны на портале «Паводок 2025».

«Уровень воды в населенных пунктах. Информация актуальна на 9 мая 2025. С. Абатское: рост за сутки — 103 см. Общий уровень воды — 1042 см», — указано на портале.

Ранее URA.RU писало о том, что в Абатском районе уровень воды в р. Ишим за сутки поднялся на полметра, достигнув отметки 939 см. Тогда до рекордных значений паводка 2017 года оставалось около двух метров. Сейчас — около одного метра.

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Уровень воды в реке Ишим в с. Абатском Абатского района Тюменской области за сутки вырос на 103 см. Такие данные указаны на портале «Паводок 2025». «Уровень воды в населенных пунктах. Информация актуальна на 9 мая 2025. С. Абатское: рост за сутки — 103 см. Общий уровень воды — 1042 см», — указано на портале. Ранее URA.RU писало о том, что в Абатском районе уровень воды в р. Ишим за сутки поднялся на полметра, достигнув отметки 939 см. Тогда до рекордных значений паводка 2017 года оставалось около двух метров. Сейчас — около одного метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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