В Тюменской области ухудшилась ситуация с паводком

Уровень воды в реке Ишим в с. Абатском Абатского района Тюменской области за сутки вырос на 103 см. Такие данные указаны на портале «Паводок 2025».
«Уровень воды в населенных пунктах. Информация актуальна на 9 мая 2025. С. Абатское: рост за сутки — 103 см. Общий уровень воды — 1042 см», — указано на портале.
Ранее URA.RU писало о том, что в Абатском районе уровень воды в р. Ишим за сутки поднялся на полметра, достигнув отметки 939 см. Тогда до рекордных значений паводка 2017 года оставалось около двух метров. Сейчас — около одного метра.
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