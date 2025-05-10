10 мая 2025

«Фикалии викингов» продают в Кургане. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Шуточное объявление размещено в разделе «коллекционирование»
Шуточное объявление размещено в разделе «коллекционирование» Фото:

В Кургане неизвестный юморист продает «гибро алтайскую фикалию дренегреческих викингов» (орфография автора сохранена — Прим. ред.). Объявление он разметил на популярном сайте в разделе «Коллекционирование» и даже приложил фото.

«Продается гибро алтайская фикалия дренегреческих викингов. Состояние: новое. Цена 50 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». На нескольких фото, которые размещены в объявлении, нечто похожее на ржавый кусок железа.

Контактов собственника «фикалии» в объявлении нет, поэтому связаться с ним не представляется возможным. Но есть опция «купить с доставкой» и оплатить этот чудо-товар при получении.

Продаваемый предмет похож на кусок ржавого железа
Продаваемый предмет похож на кусок ржавого железа
Фото:

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В Кургане неизвестный юморист продает «гибро алтайскую фикалию дренегреческих викингов» (орфография автора сохранена — Прим. ред.). Объявление он разметил на популярном сайте в разделе «Коллекционирование» и даже приложил фото. «Продается гибро алтайская фикалия дренегреческих викингов. Состояние: новое. Цена 50 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». На нескольких фото, которые размещены в объявлении, нечто похожее на ржавый кусок железа. Контактов собственника «фикалии» в объявлении нет, поэтому связаться с ним не представляется возможным. Но есть опция «купить с доставкой» и оплатить этот чудо-товар при получении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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