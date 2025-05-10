В Кургане неизвестный юморист продает «гибро алтайскую фикалию дренегреческих викингов» (орфография автора сохранена — Прим. ред.). Объявление он разметил на популярном сайте в разделе «Коллекционирование» и даже приложил фото.
«Продается гибро алтайская фикалия дренегреческих викингов. Состояние: новое. Цена 50 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». На нескольких фото, которые размещены в объявлении, нечто похожее на ржавый кусок железа.
Контактов собственника «фикалии» в объявлении нет, поэтому связаться с ним не представляется возможным. Но есть опция «купить с доставкой» и оплатить этот чудо-товар при получении.
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