11 мая 2025
10 мая 2025

ФК «Тюмень» вышли на матч с портретами участников Великой Отечественной войны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выход спортсменов происходил под песни военных лет
Выход спортсменов происходил под песни военных лет Фото:

Игроки футбольного клуба «Тюмень» стали участниками акции «дна на всех: команда, Родина, Победа!». Перед началом матча против команды «Чайка» они вышли на стадион с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Футболисты ФК „Тюмень“ вышли на матч с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Тюменский футбольный клуб присоединился к масштабной мемориальной кампании „Одна на всех: команда, Родина, Победа!“, которую запустил Российский футбольный союз при поддержке Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги», — написано в telegram-канале ведомства.

Акция приурочена к 80-летию Победы. Выход спортсменов происходил под песни военных лет, а на 80ой минуте игры прозвучала «Катюша».

Домашний матч футбольного клуба «Тюмень» с командой из Ростовской области окончился со счетом 1:1. Почти всю игру тюменцы вели 1:0 и пропустили гол от соперников только на 94-й минуте матча.

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Игроки футбольного клуба «Тюмень» стали участниками акции «дна на всех: команда, Родина, Победа!». Перед началом матча против команды «Чайка» они вышли на стадион с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Футболисты ФК „Тюмень“ вышли на матч с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Тюменский футбольный клуб присоединился к масштабной мемориальной кампании „Одна на всех: команда, Родина, Победа!“, которую запустил Российский футбольный союз при поддержке Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги», — написано в telegram-канале ведомства. Акция приурочена к 80-летию Победы. Выход спортсменов происходил под песни военных лет, а на 80ой минуте игры прозвучала «Катюша». Домашний матч футбольного клуба «Тюмень» с командой из Ростовской области окончился со счетом 1:1. Почти всю игру тюменцы вели 1:0 и пропустили гол от соперников только на 94-й минуте матча.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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