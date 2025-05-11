Игроки футбольного клуба «Тюмень» стали участниками акции «дна на всех: команда, Родина, Победа!». Перед началом матча против команды «Чайка» они вышли на стадион с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Футболисты ФК „Тюмень“ вышли на матч с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Тюменский футбольный клуб присоединился к масштабной мемориальной кампании „Одна на всех: команда, Родина, Победа!“, которую запустил Российский футбольный союз при поддержке Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги», — написано в telegram-канале ведомства.
Акция приурочена к 80-летию Победы. Выход спортсменов происходил под песни военных лет, а на 80ой минуте игры прозвучала «Катюша».
Домашний матч футбольного клуба «Тюмень» с командой из Ростовской области окончился со счетом 1:1. Почти всю игру тюменцы вели 1:0 и пропустили гол от соперников только на 94-й минуте матча.
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