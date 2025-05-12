Китай прокомментировал план Украины, ЕС и США по прекращению огня на 30 дней

В Китае прокомментировали инициативу Украины, стран ЕС и США по введению 30-дневного прекращения огня на Украине. Как сообщил представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, в стране поддерживают «все усилия, направленные на достижение мира» и единственный путь выхода из украинского кризиса — диалог и переговоры.
«Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение мира, и надеемся, что соответствующие стороны продолжат достигать справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога и переговоров и в конечном итоге достигнут политического решения украинского кризиса», — заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать инициативу 30-дневного прекращения огня. Его слова приводит ChinaNews. Линь Цзянь отметил, что диалог и переговоры — единственный путь выхода из украинского кризиса.
Также представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай намерен взаимодействовать с международным сообществом для урегулирования ситуации на Украине и достижения прочного мира. Пекин готов играть конструктивную роль в этом процессе в соответствии с пожеланиями всех сторон.
Ранее Украина и страны Европы договорились о полном прекращении огня на 30 дней с 12 мая, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи в Киеве с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши. При этом Минобороны России 10 мая заявило о более чем девяти тысячах нарушений режима тишины со стороны украинских сил во время перемирия в честь Дня Победы. Президент России Владимир Путин в ответ на инициативу предложил Киеву провести переговоры в Стамбуле 15 мая без каких-либо предварительных условий.
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