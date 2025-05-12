Что известно об уголовном деле директора тюменского драмтеатра Осинцева

В Тюмени по утрате доверия уволили директора драматического театра Сергея Осинцева. С прошлого лета он и его заместитель Александр Чурсин находятся под следствием по уголовному делу о многомилионном хищении бюджетных средств. Что известно об уголовном деле деятелей культуры — в материале URA.RU.
Визит силовиков в театр и аресты
Информация о следственных действиях и изъятии финансовой документации в Тюменском большом драматическом театре появилась зимой 2024 года. Через полгода — 18 июля — Ленинский районный суд Тюмени арестовал директора театра Сергея Осинцева и его зама — Александра Чурсина — тогда же была озвучена сумма ущерба, который, по версии следствия, был нанесен бюджету в результате действий фигурантов — 14 миллионов рублей.
Позднее домашний арест обоим фигурантам был продлен, а потом их выпустили под запрет определенных действий — за это время сумма ущерба подросла, сейчас она составляет 30,2 миллиона рублей. Дата ближайшего рассмотрения дела в суде пока не определена.
Суть уголовного дела
Сергей Осинцев фигурирует в деле как обвиняемый по части четвертой статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.
Следователи считают, что фигуранты могли похищать бюджетные миллионы с декабря 2021 года вплоть до мая 2024 года. Делали они это, по версии следствия, предоставляя ложные сведения о распределении прибыли с проката спектаклей между двумя юрлицами и концертно-театральным объединением (ТКТО), в которое входит театр. Фактические расходы на прокаты при этом нес только драмтеатр, управляемый Осинцевым.
Позиция обвиняемых и заявления служащих театра
С самого начала следственных действий на сторону директора театра и его заместителя встали их подчиненные. Служащие ТБДТ выпускали ролики с заявлениями в поддержку арестованного начальства.
Они настаивали на том, что руководители учреждения не только невиновны в хищениях, но и сами неоднократно тратили личные деньги на актеров и развитие театра. Следствие, по мнению некоторых представителей ТБДТ использовало «исключительно обвинительную риторику», в отношении Чурсина и Осинцева.
Сами фигуранты на первом заседании по своему делу заявили, что давали первоначальные показания под давлением. Они попросили суд заменить запрет определенных действий на подписку о невыезде и перенести рассмотрение дела в Екатеринбург — по мнению Осинцева, пристальное внимание к процессу в Тюмени способно оказать влияние на суд.
Уже бывший директор тюменского драмтеатра до сих пор находится под запретом определенных действий. Вопрос о передаче дела о театральных хищениях в Екатеринбург вскоре рассмотрит тюменский областной суд.
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