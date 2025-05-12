Свердловские депутаты приняли доклад омбудсмена - после вмешательства губернатора

Комитет заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности с третьего раза принял доклад уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой о работе за 2024 год. Осведомленный собеседник URA.RU в парламенте знает, что не обошлось без вмешательства врио губернатора Дениса Паслера.
Первый раз Мерзлякова представляла отчет на комитете 18 марта, но у депутатов возникли замечания по грамматике, орфографии и фактам, поэтому его отправили на доработку. Во второй раз она защищалась через месяц, но и тогда отчет не приняли. Мерзлякову ситуация ощутимо напрягала. «Я правильно понимаю, что вы решили вообще меня не слушать? Ну вот и все», — не выдержала она в какой-то момент. Сегодня ее доклад рассматривали в третий раз и, наконец, приняли.
«В последней редакции доклада замечания не выявлены. Комитет рекомендовал законодательному собранию принять доклад к сведению», — заявил председатель комитета Евгений Старков по итогам встречи 12 мая.
О том, что у Мерзляковой есть разногласия со спикером заксо Людмилой Бабушкиной, с которой она раньше дружила, известно с 2023 года. В начале 2024-го поставить точку в конфликте пытался бывший на тот момент губернатором Евгений Куйвашев — в прощеное воскресенье он предложил дамам забыть обиды. Но примирить их не получилось, спустя месяц после разговора комитет заксо отправил такой же доклад Мерзляковой на доработку. «Паслер в этой миротворческой миссии оказался более успешен», — многозначительно отметил один из депутатов, погруженный в расклады внутри губернаторской резиденции.
Впрочем, другой парламентарий заверил, что доклад Мерзляковой принят благодаря не столько вмешательству Паслера, сколько тому, что она скорректировала документ с учетом замечаний. Омбудсмен в беседе с корреспондентом заявила, что ей по этому поводу ничего неизвестно, звонков от главы региона не поступало. В управлении информполитики заксобрания от комментария воздержались. Агентство также направило запрос в департамент информполитики свердловского правительства с просьбой о комментарии по теме.
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