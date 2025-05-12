Высокая активность цветения березы продлится до 20 мая
Цветение березы
В Тюмени с 13 по 18 мая и 20 мая ожидается высокая активность пыльцы березы, что может стать причиной обострения сезонной аллергии у жителей города. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода».
«В Тюмени высокая активность пыльцы — выраженный риск аллергии. Сегодня [13 мая] и завтра высокая активность березы», — говорится на сайте сервиса.
В понедельник, 19 мая, уровень активности пыльцы снизится до низких значений. Однако уже 20 мая ожидается новый рост до высоких показателей, 21 мая активность снова спадет.
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