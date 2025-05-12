12 мая 2025

Тюменцам грозит жуткая аллергия. Скрин

В Тюмени пик цветения березы продлится до 20 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Высокая активность цветения березы продлится до 20 мая
Высокая активность цветения березы продлится до 20 мая Фото:
Цветение березы
Цветение березы
Фото:

В Тюмени с 13 по 18 мая и 20 мая ожидается высокая активность пыльцы березы, что может стать причиной обострения сезонной аллергии у жителей города. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода».

«В Тюмени высокая активность пыльцы — выраженный риск аллергии. Сегодня [13 мая] и завтра высокая активность березы», — говорится на сайте сервиса.

В понедельник, 19 мая, уровень активности пыльцы снизится до низких значений. Однако уже 20 мая ожидается новый рост до высоких показателей, 21 мая активность снова спадет.

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В Тюмени с 13 по 18 мая и 20 мая ожидается высокая активность пыльцы березы, что может стать причиной обострения сезонной аллергии у жителей города. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода». «В Тюмени высокая активность пыльцы — выраженный риск аллергии. Сегодня [13 мая] и завтра высокая активность березы», — говорится на сайте сервиса. В понедельник, 19 мая, уровень активности пыльцы снизится до низких значений. Однако уже 20 мая ожидается новый рост до высоких показателей, 21 мая активность снова спадет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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