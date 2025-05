Журналист URA.RU познает феномен ретрогейминга с популярной консолью из Tik Tok

Курганцы попробовали поиграть на старой консоли PS Vita

13 мая 2025

Старые консоли из детства вновь обретают популярность Фото: Кристина Чепынина © URA.RU Завирусившиеся в социальной сети Tik Tok портативные консоли дошли и до Кургана. В наших руках оказалась PlayStation Vita — портативная консоль от Sony, которая вышла еще в 2011-2012 годах. И сейчас устройство неожиданно снова стало популярным. Журналист URA.RU поделился своим опытом игры на ней и рассказал, почему эта «старушка» вдруг вновь привлекла внимание геймеров. Портативные консоли удобны для тех, кто хочет поиграть вне дома Фото: Кристина Чепынина © URA.RU Моей большой мечтой было изучить ретрогейминг более досконально. Портативные консоли и первые модели игровых приставок не просто временной промежуток, но и колоссальный пласт в игровой индустрии. Долгое время я выбирала, какую консоль выбрать и вспомнила детство — тут-то я вспомнила о PS Vita. Прежде всего, консоль удобна в управлении, ведь технически она действительно удобна. Как и ее предшественника, PSP, у нее сенсорный экран и удобные кнопки управления. Достаточно представить игровой геймпад, только с экраном внутри и без бесконечных проводов. Для портативной консоли Vita также имеет достаточную мощность, чтобы загружать игры, среди которых и современные новинки, портированные геймерами. Так я уже поиграла в оригинальный Silent Hill 1999 года и следом поиграла в не такой старый The Wolf among us 2013 года. Да, местами действительно есть маленькие лаги, но это простительно. Единственное неудобство портативной консоли такое же, как и геймпадов и джойстиков — их использование в шутерах и играх от первого лица с подвижной камерой. Кто привык, не видит в этом недостатка. Однако, незнающим игрокам, первое время будет очень тяжело приспособиться к управлению. Завирусилась не только PS Vita. Другие модели консолей также получили внимание. Это и Nintendo DS и 3DS с двумя экранами и 3D-эффектом без очков, PSP как первая портативка Sony и даже «старичок» Game Boy. Каждая из них была уникальна: Nintendo делала упор на инновационный геймплей, Sony — на мощность и мультимедиа, Microsoft — на онлайн и мощность. Почему PS Vita снова в моде в 2025 году? Игровые консоли стали отдельным пластом в индустрии гейминга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сейчас, в 2025-м, из-за санкций и роста цен на новые консоли в России PS Vita стала очень привлекательной. Подержанную консоль можно купить всего за 10–13 тысяч рублей — это в несколько раз дешевле Nintendo Switch. Кроме того, на Vita есть огромная библиотека игр — как эксклюзивы, так и переиздания классики PlayStation (God of War, Ratchet & Clank, Jak and Daxter и другие). К тому же Vita отлично запускает игры с PSP и первой PlayStation, что делает ее настоящей находкой для любителей ретро. Конечно, по мощности и графике PS Vita и другие консоли 2000-2010-х годов не сравнятся с PlayStation 5, Xbox Series X или Nintendo Switch OLED. Современные приставки предлагают 4K, VR, облачные игры и онлайн-сервисы, которых у Vita нет. Но в нише портативного ретрогейминга и доступных инди-игр Vita остается вне конкуренции, особенно для тех, кто хочет играть в дороге или просто вспомнить классику без больших затрат. В целом, можно сделать вывод, что мода в играх — вещь цикличная. То, что когда-то считалось устаревшим, спустя годы может стать культовым. PS Vita — отличный пример. Сейчас она переживает второе рождение благодаря ностальгии, доступности и уникальному игровому опыту.

