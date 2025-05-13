Тюменская госкомпания заработала миллиарды на аренде сельхозтехники

Тюменская лизинговая компания «ТАЛК Лизинг», которая является единственной в регионе лизинговой компанией со 100% участием госкапитала, увеличила доходы вполовину по сравнению с предыдущим годом. О таких показателях компания отчиталась в бухгалтерских документах по итогам 2024 финансового года.
«Объект наблюдения — „ТАЛК Лизинг“. Доходы компании в 2024 году составили 2,3 миллиарда рублей, рост доходов по сравнению с предыдущим годом составил +53%», — поясняется в отчётности.
Отмечается, что расходы компании также выросли, а чистая прибыль составила 111,7 миллионов рублей. Уставной капитал «ТАЛК Лизинг» составляет в настоящий момент 1,2 миллиарда рублей.
Основной деятельностью «ТАЛК Лизинг» является финансовая аренда сельскохозяйственной техники. До октября 2023 года компанией руководил Анатолий Картухин, который сейчас занимает пост директора регионального департамента инвест политики и господдержки бизнеса. В январе 2024 года «ТАЛК Лизинг» судилась с агрофирмой свердловского депутата, который долгое время не исполнял свои лизинговые обязательства.
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