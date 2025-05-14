Ветеринар объяснил, кому ни в коем случае нельзя заводить русскую голубую кошку

Ветеринар Шеляков: русская голубая кошка выбирает человека сама — и это честь
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Русская голубая — это кошка, которая не терпит фамильярности
Русская голубая — это кошка, которая не терпит фамильярности Фото:

Русская голубая кошка — одна из самых узнаваемых пород: завораживающий изумрудный взгляд, густая шерсть, утонченные черты. Но за внешней «игрушечностью» скрывается независимый характер и строгие требования к окружающей среде. Кому подойдет русская голубая, характер, болезни, уход — обо всем этом URA.RU рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

История происхождения русской голубой кошки

Русская голубая кошка — одна из древнейших естественных пород. По одной из наиболее распространенных версий, ее корни ведут в Архангельск. Именно оттуда в середине XIX века моряки вывезли этих кошек в Англию. В Великобритании порода быстро стала популярной — сначала как «архангельская кошка», а затем под названием Russian Blue (русская голубая).

  • Факт: в XIX веке русская голубая активно участвовала в первых кошачьих выставках в Лондоне, где сразу завоевала признание благодаря своему утонченному внешнему виду — плотной плюшевой шерсти серебристо-голубого оттенка и выразительным зеленым глазам.

Во время Второй мировой войны численность породы резко сократилась. Ее восстанавливали путем скрещивания с сиамскими и британскими кошками, что временно изменило внешность и поведение породы. Затем заводчики вернули русской голубой ее характерный тип — элегантное тело, клиновидную морду, крупные уши и миндалевидные зеленые глаза. Сегодня русская голубая признана всеми международными фелинологическими организациями и считается национальным достоянием России.

Эта кошка не только красива, но и обладает сдержанным, интеллигентным характером
Эта кошка не только красива, но и обладает сдержанным, интеллигентным характером
Фото:

Внешность русской голубой кошки: стандарты породы

Русская голубая кошка — это порода с узнаваемым, элегантным и гармоничным экстерьером. Ее внешность сочетает в себе благородство, сдержанную красоту и уникальные черты, не встречающиеся ни у одной другой породы. По стандартам ведущих фелинологических организаций, у русской голубой должны быть следующие признаки:

Голова и профиль

  • Форма головы — клиновидная, без резких переходов. Лоб и носовая линия образуют почти прямой угол, но переход мягкий, без углублений.
  • Морда узкая, подбородок ровный, умеренно выражен.
  • Нос — прямой, средней длины, без горбинки.
  • Скулы высоко поставлены, подчеркивают изящный контур головы.

Глаза

  • Глаза крупные, широко расставленные, миндалевидной формы.
  • Цвет — исключительно ярко-зеленый, насыщенный. У котят глаза могут быть желтоватыми, но к 12–16 месяцам окончательно становятся зелеными.
  • Изумрудный блеск глаз — одна из главных породных «визитных карточек».
Красота русских голубых кошек поразительна, поэтому число ее поклонников растет
Красота русских голубых кошек поразительна, поэтому число ее поклонников растет
Фото:

Уши

  • Уши большие, широкие у основания, поставлены вертикально и высоко.
  • Внутри с минимальным количеством шерсти.
  • Кончики немного закруглены.

Тело и корпус

  • Тело удлиненное, гибкое, мускулистое, средней величины.
  • Телосложение — тонкое, но не хрупкое.
  • Конечности длинные и стройные, лапы овальные, аккуратные.

Хвост

  • Длинный, сужающийся к кончику. Прямой, пропорциональный телу.

Шерсть и окрас

  • Шерсть короткая, очень плотная, двойная (имеет густой подшерсток).
  • Фактура — бархатистая или плюшевая, благодаря одинаковой длине ости и подшерстка.
  • Цвет — исключительно равномерный голубой с серебристым отливом, создаваемым прозрачными кончиками шерсти.
  • Недопустимы пятна, полосы, табби-рисунок или любой другой оттенок.

Рост и вес

  • Вес: три-пять кг.
  • Рост в холке: 20-25 см.
Русские голубые не склонны к наследственным болезням
Русские голубые не склонны к наследственным болезням
Фото:

«По стандарту русская голубая должна иметь идеальные черты, но среди домашних представителей встречаются нюансы. Может быть залом хвоста, косоглазие, прикус. Это считается недостатком, но в быту — никакой проблемы. Кто-то даже находит в этом изюминку», — рассказал URA.RU ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Чем русская голубая отличается от британской: внешний вид и характер

Хотя внешне русская голубая напоминает британскую короткошерстную, различий много. «Британка — крупная, массивная, с круглой головой. Русская голубая — изящная, вытянутая, с треугольной мордочкой и миндалевидными изумрудными глазами. Шерсть — плотная, бархатистая, но короче, чем у британок. Глаза у русской голубой поразительные — если бы у нас были такие пропорции глаз к голове, как у кошек, они были бы 8 сантиметров», — заявил специалист.

Аллергия и уход: мифы и реальность

У породы двойной подшерсток, из-за чего шерсть кажется плюшевой. Это не только красиво, но и практично: русская голубая считается одной из наименее аллергенных кошек.

«Кожа выделяет меньше жира, меньше частиц эпителия, из-за чего уменьшается концентрация аллергенов. Но абсолютной гарантии нет — каждый организм индивидуален. У кого-то аллергия начнется с первых дней, у кого-то — через год на фоне линьки», — пояснил специалист.

Также врач предупреждает, что несмотря на «гипоаллергенность», у породы довольно выраженная сезонная линька: «Больше шерсти — больше выпадения. Особенно весной и осенью».

Характер русской голубой кошки: сдержанная аристократка

Русская голубая — кошка одного хозяина. Она ласковая, но не навязчивая, сдержанная, но не холодная. «Это кошка с характером интеллигентного интроверта, — говорит Шеляков. — Она выберет себе одного человека и будет его теневым спутником. Остальных — может игнорировать или бояться, особенно если это гости».

Русская голубая легко адаптируется, не требует постоянного внимания и не склонна к деструктивному поведению. Ей достаточно игрушек, вертикальных пространств (шкафов, полок) и личного пространства.

Какие болезни бывают у русской голубой

Порода считается здоровой — многие доживают до 15-20 лет. Но, по словам Михаила Шелякова, есть одно слабое место — чувствительность к стрессу.

«Из-за стресса у русской голубой может развиться идиопатический цистит. Это не инфекция — это психосоматика. Например, у соседей ремонт, и через два дня кошка начинает мочиться с кровью. Тут не нужны антибиотики, а покой и поддержка», — объясняет он.

Он также советует избегать переездов, резких шумов, появления агрессивных животных в доме — все это может отразиться на здоровье питомца.

Содержание и совместимость с другими животными

Хотя русская голубая терпелива, не стоит рассчитывать, что она подружится с любым другим питомцем.

«Если вы хотите завести вторую кошку, подбирайте спокойную и неагрессивную. Были случаи, когда русская голубая жила на шкафу по пять лет, потому что внизу была слишком активная соседка», — говорит ветеринар.

С собаками уживаются, особенно если те воспитанные: «Скорее всего, просто будут держать дистанцию. Они не будут лезть в конфликт, но и терпеть наглость не станут».

Совместимость с детьми

Русская голубая может отлично ужиться с детьми, но важен подход. «Это не кошка, которую можно тискать. Она очень милая, особенно в детстве — как плюшевая игрушка. Но нужно объяснить ребенку, что с кошкой надо быть нежным и терпеливым. Тогда она сама подойдет, ляжет рядом, будет играть», — подчеркивает Шеляков.

Интеллект и дрессировка: насколько умна русская голубая

Порода высокоинтеллектуальна, быстро запоминает команды и ритуалы. «С четырех месяцев у кошек наступает пик интеллектуального развития. Они могут учиться трюкам, командам, пользоваться когтеточкой и лотком с первого раза», — говорит эксперт. Главное — выстроить доверие. Без него обучение будет бесполезным.

Рацион: чем кормить русскую голубую кошку

Рацион должен быть сбалансированным. Можно кормить как натуральной пищей, так и качественными готовыми кормами.

«Шерсть и внешний вид напрямую зависят от питания. Если не хватает витаминов или жирных кислот — шерсть теряет блеск. Важно следить за составом корма и общим состоянием кошки», — отмечает врач. Также влияют условия: «Сухой воздух, пыль, паразиты, стресс — все отражается на шерсти».

Нужно ли выгуливать русскую голубую и можно ли брать ее на дачу

Русская голубая привязывается к человеку, а не к территории. «Если вы привыкли ездить на дачу — берите кошку с собой. Главное — безопасность. Там могут быть бродячие животные, ядовитые растения или химия», — резюмировал врач.

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Русская голубая кошка — одна из самых узнаваемых пород: завораживающий изумрудный взгляд, густая шерсть, утонченные черты. Но за внешней «игрушечностью» скрывается независимый характер и строгие требования к окружающей среде. Кому подойдет русская голубая, характер, болезни, уход — обо всем этом  URA.RU рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. История происхождения русской голубой кошки Русская голубая кошка — одна из древнейших естественных пород. По одной из наиболее распространенных версий, ее корни ведут в Архангельск. Именно оттуда в середине XIX века моряки вывезли этих кошек в Англию. В Великобритании порода быстро стала популярной — сначала как «архангельская кошка», а затем под названием Russian Blue (русская голубая). Во время Второй мировой войны численность породы резко сократилась. Ее восстанавливали путем скрещивания с сиамскими и британскими кошками, что временно изменило внешность и поведение породы. Затем заводчики вернули русской голубой ее характерный тип — элегантное тело, клиновидную морду, крупные уши и миндалевидные зеленые глаза. Сегодня русская голубая признана всеми международными фелинологическими организациями и считается национальным достоянием России. Внешность русской голубой кошки: стандарты породы Русская голубая кошка — это порода с узнаваемым, элегантным и гармоничным экстерьером. Ее внешность сочетает в себе благородство, сдержанную красоту и уникальные черты, не встречающиеся ни у одной другой породы. По стандартам ведущих фелинологических организаций, у русской голубой должны быть следующие признаки: Голова и профиль Глаза Уши Тело и корпус Хвост Шерсть и окрас Рост и вес «По стандарту русская голубая должна иметь идеальные черты, но среди домашних представителей встречаются нюансы. Может быть залом хвоста, косоглазие, прикус. Это считается недостатком, но в быту — никакой проблемы. Кто-то даже находит в этом изюминку», — рассказал URA.RU ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Чем русская голубая отличается от британской: внешний вид и характер Хотя внешне русская голубая напоминает британскую короткошерстную, различий много. «Британка — крупная, массивная, с круглой головой. Русская голубая — изящная, вытянутая, с треугольной мордочкой и миндалевидными изумрудными глазами. Шерсть — плотная, бархатистая, но короче, чем у британок. Глаза у русской голубой поразительные — если бы у нас были такие пропорции глаз к голове, как у кошек, они были бы 8 сантиметров», — заявил специалист. Аллергия и уход: мифы и реальность У породы двойной подшерсток, из-за чего шерсть кажется плюшевой. Это не только красиво, но и практично: русская голубая считается одной из наименее аллергенных кошек. «Кожа выделяет меньше жира, меньше частиц эпителия, из-за чего уменьшается концентрация аллергенов. Но абсолютной гарантии нет — каждый организм индивидуален. У кого-то аллергия начнется с первых дней, у кого-то — через год на фоне линьки», — пояснил специалист. Также врач предупреждает, что несмотря на «гипоаллергенность», у породы довольно выраженная сезонная линька: «Больше шерсти — больше выпадения. Особенно весной и осенью». Характер русской голубой кошки: сдержанная аристократка Русская голубая — кошка одного хозяина. Она ласковая, но не навязчивая, сдержанная, но не холодная. «Это кошка с характером интеллигентного интроверта, — говорит Шеляков. — Она выберет себе одного человека и будет его теневым спутником. Остальных — может игнорировать или бояться, особенно если это гости». Русская голубая легко адаптируется, не требует постоянного внимания и не склонна к деструктивному поведению. Ей достаточно игрушек, вертикальных пространств (шкафов, полок) и личного пространства. Какие болезни бывают у русской голубой Порода считается здоровой — многие доживают до 15-20 лет. Но, по словам Михаила Шелякова, есть одно слабое место — чувствительность к стрессу. «Из-за стресса у русской голубой может развиться идиопатический цистит. Это не инфекция — это психосоматика. Например, у соседей ремонт, и через два дня кошка начинает мочиться с кровью. Тут не нужны антибиотики, а покой и поддержка», — объясняет он. Он также советует избегать переездов, резких шумов, появления агрессивных животных в доме — все это может отразиться на здоровье питомца. Содержание и совместимость с другими животными Хотя русская голубая терпелива, не стоит рассчитывать, что она подружится с любым другим питомцем. «Если вы хотите завести вторую кошку, подбирайте спокойную и неагрессивную. Были случаи, когда русская голубая жила на шкафу по пять лет, потому что внизу была слишком активная соседка», — говорит ветеринар. С собаками уживаются, особенно если те воспитанные: «Скорее всего, просто будут держать дистанцию. Они не будут лезть в конфликт, но и терпеть наглость не станут». Совместимость с детьми Русская голубая может отлично ужиться с детьми, но важен подход. «Это не кошка, которую можно тискать. Она очень милая, особенно в детстве — как плюшевая игрушка. Но нужно объяснить ребенку, что с кошкой надо быть нежным и терпеливым. Тогда она сама подойдет, ляжет рядом, будет играть», — подчеркивает Шеляков. Интеллект и дрессировка: насколько умна русская голубая Порода высокоинтеллектуальна, быстро запоминает команды и ритуалы. «С четырех месяцев у кошек наступает пик интеллектуального развития. Они могут учиться трюкам, командам, пользоваться когтеточкой и лотком с первого раза», — говорит эксперт. Главное — выстроить доверие. Без него обучение будет бесполезным. Рацион: чем кормить русскую голубую кошку Рацион должен быть сбалансированным. Можно кормить как натуральной пищей, так и качественными готовыми кормами. «Шерсть и внешний вид напрямую зависят от питания. Если не хватает витаминов или жирных кислот — шерсть теряет блеск. Важно следить за составом корма и общим состоянием кошки», — отмечает врач. Также влияют условия: «Сухой воздух, пыль, паразиты, стресс — все отражается на шерсти». Нужно ли выгуливать русскую голубую и можно ли брать ее на дачу Русская голубая привязывается к человеку, а не к территории. «Если вы привыкли ездить на дачу — берите кошку с собой. Главное — безопасность. Там могут быть бродячие животные, ядовитые растения или химия», — резюмировал врач.
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