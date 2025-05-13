13 мая 2025

Тюменский школьник получит 250 тысяч рублей за травму в школе

Тюменскому школьнику выплатят компенсацию вреда за травму, полученную на уроке
© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт между школьниками произошел, когда учитель вышел из спортзала
Конфликт между школьниками произошел, когда учитель вышел из спортзала Фото:

Тюменская школа выплатит 250 тысяч рублей ученику, получившему травму на уроке физкультуры. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

«Шестиклассник получил перелом руки после конфликта с одноклассником во время отсутствия учителя в спортивном зале. Образовательное учреждение не обеспечило надлежащего контроля за безопасностью детей во время учебного процесса», — говорится в сообщении.

По итогам проверки было направлено обращение в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

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Тюменская школа выплатит 250 тысяч рублей ученику, получившему травму на уроке физкультуры. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. «Шестиклассник получил перелом руки после конфликта с одноклассником во время отсутствия учителя в спортивном зале. Образовательное учреждение не обеспечило надлежащего контроля за безопасностью детей во время учебного процесса», — говорится в сообщении. По итогам проверки было направлено обращение в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Суд удовлетворил требования прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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