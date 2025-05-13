Тюменский школьник получит 250 тысяч рублей за травму в школе

Тюменская школа выплатит 250 тысяч рублей ученику, получившему травму на уроке физкультуры. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.
«Шестиклассник получил перелом руки после конфликта с одноклассником во время отсутствия учителя в спортивном зале. Образовательное учреждение не обеспечило надлежащего контроля за безопасностью детей во время учебного процесса», — говорится в сообщении.
По итогам проверки было направлено обращение в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Суд удовлетворил требования прокуратуры.
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