В Ямало-Ненецком автономном округе 17 мая 2025 года состоится Всероссийская акция «Ночь музеев». В этот день учреждения культуры будут работать в вечерние и ночные часы, предлагая необычные форматы встреч с искусством и историей. В акции примут участие музеи в разных городах и поселках ЯНАО.
Музеи бесплатно распахнут двери 17 мая
Музей изобразительных искусств в Новом Уренгое откроется для посетителей с 10:00 до 22:00. В этот день гостей ждут интерактивные экскурсии, художественные мастер-классы и презентация новых экспозиций, посвященных современному искусству.
Два музея в Ноябрьске — Музейный центр и Музей воинской славы им. В.М. Григора приглашают всех желающих с 13:00 до 20:00. Посетителей ожидают тематические выставки о героических страницах истории региона, а также встречи с ветеранами.
Пуровский районный историко-краеведческий музей в Тарко-Сале начнет работу в рамках акции с 18:00. В программе — экскурсии по обновленным залам и интерактивные занятия для всей семьи.
Краеведческий музей в поселке Уренгой откроет двери в 16:00 и предложит своим гостям интересные рассказы о природе и истории поселка. Для детей сотрудники проведут познавательные квесты.
Районный краеведческий музей в Тазовском приглашает посетителей с 18:00 на экскурсии и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
За посещение некоторых музеев придется заплатить
Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского в Салехарде будет работать с 18:00 до 23:30. Стоимость входного билета составит 1000 рублей. Гостей ожидают уникальные экскурсии по экспозициям, посвященным культуре и быту коренных народов Севера, а также специальные лекции от ведущих исследователей региона.
Музей освоения Севера в Губкинском начнет принимать посетителей с 17:00, цена билетов начинается от 100 рублей. В этот вечер предусмотрены тематические программы о покорении арктических просторов, а также мастер-классы по традиционным ремеслам.
Эколого-краеведческий музей в Муравленко приглашает на мероприятия с 18:00, стоимость билета — от 160 рублей. Гости смогут познакомиться с природными богатствами Ямала и принять участие в интерактивных играх для детей и взрослых.
В рамках акции «Ночь музеев» все учреждения подготовили специальные тематические программы, многие музеи представят новые выставочные проекты. Для юных посетителей предусмотрены бесплатные экскурсии и квесты, а участники мероприятия смогут открыть для себя необычные форматы знакомства с историей и искусством региона.
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