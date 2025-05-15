Зеленский начал встречу с Эрдоганом

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Зеленский и Эрдоган беседуют по конфликту на Украине в Анкаре (архивное фото)
Зеленский и Эрдоган беседуют по конфликту на Украине в Анкаре (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Анкаре в преддверии стамбульской встречи российско-украинской делегации, сообщило агентство Anadolu. После переговоров Зеленский определит свою позицию относительно мирного диалога с РФ.

«Встреча Зеленского с президентом Турции Эрдоганом началась», — говорится в материале. Отмечается, что встреча проходит в турецком городе Анкара. 

Кроме того, 15 мая в Стамбуле пройдут переговоры Москвы и Киева по мирному урегулированию текущего конфликта. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, также в нее вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, замначальника Генштаба и начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

От Украины в Турцию прибудут руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Также в Стамбул прибыли американские чиновники. За ходом встречи Москвы и Киева можно проследить в онлайн-трансляции URA.RU. 

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Президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Анкаре в преддверии стамбульской встречи российско-украинской делегации, сообщило агентство Anadolu. После переговоров Зеленский определит свою позицию относительно мирного диалога с РФ. «Встреча Зеленского с президентом Турции Эрдоганом началась», — говорится в материале. Отмечается, что встреча проходит в турецком городе Анкара.  Кроме того, 15 мая в Стамбуле пройдут переговоры Москвы и Киева по мирному урегулированию текущего конфликта. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, также в нее вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, замначальника Генштаба и начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. От Украины в Турцию прибудут руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Также в Стамбул прибыли американские чиновники. За ходом встречи Москвы и Киева можно проследить в онлайн-трансляции URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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