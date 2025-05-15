Зеленский начал встречу с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Анкаре в преддверии стамбульской встречи российско-украинской делегации, сообщило агентство Anadolu. После переговоров Зеленский определит свою позицию относительно мирного диалога с РФ.
«Встреча Зеленского с президентом Турции Эрдоганом началась», — говорится в материале. Отмечается, что встреча проходит в турецком городе Анкара.
Кроме того, 15 мая в Стамбуле пройдут переговоры Москвы и Киева по мирному урегулированию текущего конфликта. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, также в нее вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, замначальника Генштаба и начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
От Украины в Турцию прибудут руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Также в Стамбул прибыли американские чиновники. За ходом встречи Москвы и Киева можно проследить в онлайн-трансляции URA.RU.
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