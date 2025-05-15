Силовики ворвались в особняки свердловских налоговиков: фото роскошных интерьеров

Появились фото с обысков в домах подчиненных экс-главы свердловского УФНС

Следственные действия начались утром 15 мая Фото: источник URA.RU

В распоряжении URA.RU появились фото со следственных действий у заместителей бывшего главы управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, которого объявили в розыск по делу о взятке. По словам источника агентства в силовой среде, задержанных увезли на допросы, они якобы дают показания на бывшего шефа.

На кадрах — два дорогих особняка, в одном из которых есть бассейн. По словам второго источника URA.RU, близкого к следствию, один из домов может принадлежать Ольге Голендухиной, которая ранее была заместителем Логинова. «Она может проходить свидетелем по уголовному делу Логинова», — добавил собеседник. Голендухина опровергла визит силовиков к ней и отказалась от дальнейшего общения с URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу регионального УФНС, ответ будет опубликован, как только поступит.

К замам Логинова могли прийти по делу вокруг «ТТК-Екатеринбург», которой, предположительно, покровительствовал бывший начальник налоговой, говорил ранее источник URA.RU. По его словам, Логинов в обмен на деньги игнорировал нарушения в декларациях компании.

В середине апреля стало известно, что Логинова объявили в розыск, ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Екатеринбургский суд заочно арестовал его (предположительно, Логинов сейчас в Дубае).

Показания на него дал бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Последний тоже попал под следствие: ему вменяют получение взятки в 200 млн рублей от директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. По данным URA.RU, Дьяков сознался в преступлении и рассказал, как передавал взятки Логинову прямо в здании УФНС.

Считается, что показания на Дьякова дал Шахмаев. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии СК, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в УФНС.

Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.