Стало известно, из-за чего силовики нагрянули к замам экс-главы свердловской налоговой

К замам бывшего главы свердловского УФНС могли прийти из-за дела Чернецкой

Силовая операция, предположительно, прошла в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU

Силовики могли задержать заместителей бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, ставшего фигурантом уголовного дела о коррупции, из-за покровительства компании «ТТК-Екатеринбург». Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к следствию.

Директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и сам находится под следствием с весны 2024 года. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они предоставляли ложные декларации в УФНС и получали крупные налоговые вычеты.

«[Заместители Логинова] докладывали, что в декларациях „ТТК-Екатеринбург“ есть нарушения. А Логинов якобы говорил, чтобы организацию не трогали», — сообщил собеседник агентства. В свердловских силовых структурах тему не комментируют.

По его словам, претензии у силовиков могли возникнуть к бывшей замначальника Логинова — Ольге Галендухиной (может проходить свидетелем по делу Логинова). Корреспонденту удалось дозвониться до нее. Она опровергла, что к ней приходили с обысками. От дальнейшей беседы она отказалась, положив трубку.

В пресс-службе регионального УФНС попросили отправить запрос на имя начальника. Ответ будет опубликован, как только поступит.

О том, что Логинова объявили в розыск, стало известно 15 апреля. Против него возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). 15 мая стало известно, что его заочно арестовали.

Показания на него дал бывший руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков. Отставной офицер сам стал фигурантом уголовного дела о коррупции. По данным URA.RU, он передавал взятки Логинову в здании УФНС — в чем сознался на допросе.