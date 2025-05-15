15 мая 2025

Уходящему ректору УрФУ Кокшарову дали новый статус: инсайд URA.RU подтвердился

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров станет президентом вуза
© Служба новостей «URA.RU»
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Ради Виктора Кокшарова возродили забытую должность
Ради Виктора Кокшарова возродили забытую должность Фото:
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Ректор УрФУ Виктор Кокшаров покинет должность

Как и анонсировало URA.RU, глава Уральского федерального университета Виктор Кокшаров после ухода с поста ректора станет президентом вуза. Этот статус ему присвоил наблюдательный совет УрФУ, сообщил URA.RU источник. В пресс-службе вуза информацию не опровергли, но пообещали дать официальный комментарий позднее.

С середины апреля Виктор Кокшаров, ставший ректором УрФУ в 2010 году, находится в статусе исполняющего обязанности. Его полномочия истекут 29 мая, и контракт продлен не будет. О том, что после отставки Кокшаров станет президентом вуза, агентство сообщило 17 апреля.

Эту должность ликвидировали в 2013 году. До этого ее занимал Станислав Набойченко, экс-ректор Уральского государственного технического университета — УПИ, инициатор объединения техвуза с УрГУ. Подробнее о том, каким будет функционал Виктора Кокшарова, в материале URA.RU. Все новости о смене власти УрФУ — в отдельном сюжете.

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Как и анонсировало URA.RU, глава Уральского федерального университета Виктор Кокшаров после ухода с поста ректора станет президентом вуза. Этот статус ему присвоил наблюдательный совет УрФУ, сообщил URA.RU источник. В пресс-службе вуза информацию не опровергли, но пообещали дать официальный комментарий позднее. С середины апреля Виктор Кокшаров, ставший ректором УрФУ в 2010 году, находится в статусе исполняющего обязанности. Его полномочия истекут 29 мая, и контракт продлен не будет. О том, что после отставки Кокшаров станет президентом вуза, агентство сообщило 17 апреля. Эту должность ликвидировали в 2013 году. До этого ее занимал Станислав Набойченко, экс-ректор Уральского государственного технического университета — УПИ, инициатор объединения техвуза с УрГУ. Подробнее о том, каким будет функционал Виктора Кокшарова, в материале URA.RU. Все новости о смене власти УрФУ — в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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