Уходящему ректору УрФУ Кокшарову дали новый статус: инсайд URA.RU подтвердился

Как и анонсировало URA.RU, глава Уральского федерального университета Виктор Кокшаров после ухода с поста ректора станет президентом вуза. Этот статус ему присвоил наблюдательный совет УрФУ, сообщил URA.RU источник. В пресс-службе вуза информацию не опровергли, но пообещали дать официальный комментарий позднее.
С середины апреля Виктор Кокшаров, ставший ректором УрФУ в 2010 году, находится в статусе исполняющего обязанности. Его полномочия истекут 29 мая, и контракт продлен не будет. О том, что после отставки Кокшаров станет президентом вуза, агентство сообщило 17 апреля.
Эту должность ликвидировали в 2013 году. До этого ее занимал Станислав Набойченко, экс-ректор Уральского государственного технического университета — УПИ, инициатор объединения техвуза с УрГУ. Подробнее о том, каким будет функционал Виктора Кокшарова, в материале URA.RU. Все новости о смене власти УрФУ — в отдельном сюжете.
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