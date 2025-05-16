16 мая 2025

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра 18 мая усилятся до 18 м/с
Порывы ветра 18 мая усилятся до 18 м/с Фото:

В Тюменской области 18 мая объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 17 м/с . Об этом власти региона сообщили в соцсети.

«В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. 18 мая северо-западный ветер 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 17м/с», — говорится в telegram-канале правительства региона. Также тюменцев предупредили, что температура воздуха днем составит около +16 градусов, а к вечеру опустится до +11 градусов. Осадки не ожидаются.

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В Тюменской области 18 мая объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 17 м/с . Об этом власти региона сообщили в соцсети. «В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. 18 мая северо-западный ветер 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 17м/с», — говорится в telegram-канале правительства региона. Также тюменцев предупредили, что температура воздуха днем составит около +16 градусов, а к вечеру опустится до +11 градусов. Осадки не ожидаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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