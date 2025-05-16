Порывы ветра 18 мая усилятся до 18 м/с
В Тюменской области 18 мая объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 17 м/с . Об этом власти региона сообщили в соцсети.
«В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. 18 мая северо-западный ветер 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 17м/с», — говорится в telegram-канале правительства региона. Также тюменцев предупредили, что температура воздуха днем составит около +16 градусов, а к вечеру опустится до +11 градусов. Осадки не ожидаются.
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