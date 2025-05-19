Жители Тюменской области останутся без бесплатного ТВ

В трех поселениях Тюменской области отключат телевидение с 19 по 25 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Отключения ожидаются в трех поселениях
Отключения ожидаются в трех поселениях Фото:

В некоторых поселениях Тюменской области с 19 по 25 мая ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала. Такая информация размещена на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«19-25 мая возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах: Сладково, Ульяновк, Юргинское. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — указано на сайте РТРС.

В Ульяновке отключения запланированы на 19 мая, в Юргинском — 20 и в Сладково — 21. Отмечается, что отключение вещания могут перенести на другие дни из-за непогоды.

Отключения запланированы на 19-25 мая.
Отключения запланированы на 19-25 мая.
Фото:

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В некоторых поселениях Тюменской области с 19 по 25 мая ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала. Такая информация размещена на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети. «19-25 мая возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах: Сладково, Ульяновк, Юргинское. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — указано на сайте РТРС. В Ульяновке отключения запланированы на 19 мая, в Юргинском — 20 и в Сладково — 21. Отмечается, что отключение вещания могут перенести на другие дни из-за непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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