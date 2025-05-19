Жители Тюменской области останутся без бесплатного ТВ

В некоторых поселениях Тюменской области с 19 по 25 мая ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала. Такая информация размещена на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.
«19-25 мая возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах: Сладково, Ульяновк, Юргинское. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — указано на сайте РТРС.
В Ульяновке отключения запланированы на 19 мая, в Юргинском — 20 и в Сладково — 21. Отмечается, что отключение вещания могут перенести на другие дни из-за непогоды.
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