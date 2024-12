Нурлану Сабурову 33: история самого известного и богатого комика без высшего образования

Нурлан Сабуров сегодня - один из известных и высокооплачиваемых стендап-комиков России Фото: Алексей Майшев/РИА Новости 22 декабря 33-летие отмечает Нурлан Сабуров — один из лидеров российской стендап-сцены, участник популярных юмористических шоу и обладатель многомиллионной аудитории. Сегодня он входит в число наиболее востребованных и высокооплачиваемых юмористов страны. Как уроженец Казахстана без классического образования покорил российскую сцену и заработал миллионы — в биографии, которое собрало URA.RU в честь дня рождения комика. Биография Нурлана Сабурова Нурлан Алибекович Сабуров родился 22 декабря 1991 года в Степногорске (Казахстан) в казахской семье. О родителях известно немного, кроме того, что они были из простых рабочих. Сабуров имеет гражданство Казахстана, но планирует получить российское. С детства Нурлан занимался боксом на протяжении восьми лет. По его словам, в семье, особенно у дедушки, ценили юмор, и он рос в атмосфере шуток и веселья. Это повлияло на мальчика: ему нравилось смешить окружающих, он часто пересказывал истории деда или придумывал свои. В итоге юноша решил посвятить себя юмору. После школы, по желанию родителей, Нурлан поступил в Уральский федеральный университет на факультет физкультуры. В университете он играл в КВН, придумывал монологи и вместе с друзьями организовывал выступления в местных заведениях. Кстати, вуз Сабуров так и не окончил. Еще будучи студентом, Сабуров добился определенных успехов в юморе. В Екатеринбурге вместе с другими начинающими комиками набирался опыта, выступая перед местной аудиторией. Регулярные концерты и «открытые микрофоны» привлекали все больше зрителей. Вскоре Нурлан познакомился с уже известным стендап-комиком Дмитрием Романовым. Тот, оценив юмор Сабурова, посоветовал ему попробовать свои силы на ТНТ в шоу «Открытый микрофон». Нурлан последовал совету в 2013 году, а спустя год переехал в Москву. Из студента-физкультурника в звезды юмора: карьера Нурлана Сабурова В студенческие годы в Екатеринбурге Нурлан Сабуров начал выступать со стендапом, не мечтая о славе, а нуждаясь в деньгах для семьи. Он вел мероприятия и выступал с монологами. Однажды он разогревал публику перед выступлением Дмитрия Романова, который, оценив юмор начинающего комика, посоветовал ему поучаствовать в шоу Stand Up. Сабуров подал заявку на «Открытый микрофон» и, к своему удивлению, получил приглашение. Павел Воля и Руслан Белый (признан иноагентом) сразу выделили его необычную манеру и циничные шутки, что и стало его пропуском на большую сцену. Правда, не сразу. После первого выступления его попросили доработать материал, а второе вышло еще хуже. Продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухамедов предложил ему сначала поучаствовать в «Comedy Баттле», но Сабуров хотел именно в Stand Up. В итоге Дусмухамедов сдался, и Нурлан стал резидентом Stand Up. Первые же выступления сделали его звездой. Он эпатировал публику, вовлекая зрителей в свои номера и отпуская в их адрес жесткие шутки. Но делал он это харизматично, поэтому зрители не обижались, а наоборот, радовались, становясь объектом его юмора. Некоторым критикам его юмор казался слишком грубым. Один из авторов портала «Палач» сравнил его с Тимати в рэпе: «Собирает просмотры, но отталкивает юмор». Весной 2019 года на YouTube стартовало юмористическое шоу «Что было дальше?» с Нурланом Сабуровым в качестве ведущего и другими комиками. Суть программы заключается в том, что четверо комиков слушают историю из жизни знаменитости и пытаются угадать ее финал, при этом используются всякого рода подколы и нецензурная лексика, граничащие иногда с оскорблениями в адрес гостя. Проект стремительно завоевал популярность, а выпуски собирали десятки миллионов просмотров, принося большие доходы от рекламы. Один из эпизодов, гостями которого стали Анастасия Ивлеева и рэпер Джиган, посмотрели свыше 75 миллионов раз. Нурлан Сабуров — один из самых ярких представителей современного стендапа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Личная жизнь Нурлана Сабурова: жена и дети комика Несмотря на молодой возраст, Нурлан Сабуров — отец двоих детей. Его старшей дочери Мадине уже 12 лет, сыну Тагиру — семь. С будущей женой Дианой он познакомился в студенчестве: девушка пришла на его выступление, и между ними сразу возникла симпатия, переросшая в отношения. Тогда Сабуров не планировал создавать семью, сосредоточившись на карьере. Но в 20 лет пара узнала, что ждет ребенка, и решила пожениться.. Нурлан забирал жену и дочь Мадину из роддома почти сразу после пар в университете. Девочка не была запланирована, но Сабуров стал заботливым отцом. Ранняя женитьба стала одной из причин, по которой он не окончил вуз: нужно было обеспечивать семью. Нурлан часто упоминает жену и дочь, иногда в пренебрежительном тоне. В Одном из интервью он назвал ее «тупой», но прекрасной мамой. Комик уверяет, что Диана не обижается, а шутки — часть сценического образа. Он любит жену и благодарен ей. Как-то он выразил сожаление, что в своих выступлениях перегибает палку с высказываниями о Диане. В соцсетях пара подписана только на друг друга. Также комик заявлял, что ему тяжело быть с семьей 24/7. «Мне необходимо время, чтобы соскучиться, даже по родным», — рассказывал он. О супруге Сабурова Диане известно немного — она родилась в Екатеринбурге, училась в Казахском агротехническом университете, отец — казах. В последнее время Диана развивает соцсети, ведя кулинарный блог и зарабатывая на рекламе. Сейчас у нее около 200 тысяч подписчиков. В ноябре 2023 года в СМИ появились слухи, что у Нурлана Сабурова и его жены родился ребенок. Писали, что в соцсетях жены комика мелькали детские пеленки. Потом появилось видео, где они гуляют с коляской. Но оказалось, что в коляске была их собака Месси, у которой проблемы с лапами. Диана и Нурлан Сабуровы часто путешествуют Фото: Вконтакте Нурлан Сабуров / https://vk.com/nurlan_saburov Стиль Сабурова: уверенность и цинизм Среди других комиков Нурлан Сабуров выделяется своей уверенностью на сцене. Он ведет себя спокойно и расслабленно, при этом его шутки часто бывают очень циничными и затрагивают сложные темы. В одном из интервью Сабуров говорил, что в начале карьеры его вдохновляли такие афроамериканские юмористы, как Эдди Мёрфи, Крис Рок, Дэйв Шапелл, Патрис О »Нил и Ричард Прайор. Однако своим примером для подражания он считает Луи Си Кея. Сабуров убежден, что шутить можно обо всем, если делать это уместно. Комик не стесняется иронизировать над женщинами, представителями ЛГБТ-сообщества, разными национальностями, а также использовать нецензурную лексику во время выступлений. В 2022 году имя Сабурова оказалось в центре скандала после неудачной реплики в адрес украинской активистки, выбежавшей на сцену во время его концерта. Это привело к отмене ряда выступлений в США и Израиле. Позже он подвергся критике за высказывания о российских эмигрантах в Казахстане. Чем сейчас занимается и где живет Нурлан Сабуров 33-летний Нурлан Сабуров — один из самых высокооплачиваемых комиков Казахстана и России. В мае 2020 года Сабуров вошел в число самых перспективных россиян моложе 30 лет и стал лидером среди блогеров по доходам от рекламы. В 2024 году Сабуров продолжает давать концерты на престижных площадках. Ближайший запланирован на 25 декабря 2024 года в Москве, билеты стоят от 3800 до 25 000 рублей. Согласно информации из СМИ, стоимость его сольного выступления начинается от двух миллионов рублей, а за дуэт с Тамби Масаевым придется заплатить уже 4,5 миллиона. Высокий гонорар подкрепляется и соответствующим райдером. Ему нужна отдельная гримерка (минимум 20 кв.м) с утюгом, гладильной доской, запакованными продуктами (мед, лимон, чай, вода), виски 15-18 лет выдержки, нарезками и кальяном. Также требуются средства для укладки волос. Для проживания Сабуров выбирает пятизвездочные отели, номера люкс с большой кроватью. 25-минутное выступление с комиком обойдется в два миллиона рублей наличными, ведение корпоратива — 3,5 миллиона рублей. В октябре на своем YouTube-канале Сабуров опубликовал видеозапись концерта под названием «Принципы». Также стало известно, что он сыграет главную роль в сериале «Бедные Патрики». Сериал покажет обратную сторону жизни в одном из самых престижных районов Москвы. Режиссером стал Аскар Узабаев.

