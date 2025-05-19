Путин и Трамп проводят переговоры: главное об СВО на Украине 19 мая

Американский президент Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили представители администрации Белого дома. Переговоры идут уже два часа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение между лидерами будет проходить с учетом итогов двусторонних переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле 16 мая. Представитель Кремля отдельно отметил, что Москва положительно оценивает посреднические усилия Штатов в процессе мирного урегулирования конфликта. О главных событиях СВО на Украине — в материале URA.RU.
Путин и Трамп проводят переговоры
Президент России Владимир Путин проводит телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом. Во время разговора российский лидер находится в детской музыкальной школе на территории «Сириуса» в Сочи, поскольку он не успевал прибыть в свою резиденцию.
Как отметил президент США, ключевыми вопросами обсуждения станут ситуация на Украине, а также аспекты торговых отношений между Москвой и Вашингтоном. По информации вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса, Трамп планирует предложить восстановление экономических связей России с мировым сообществом при условии завершения конфликта на Украине. Вэнс также допустил возможность выхода США из переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса, подчеркнув, что Трамп ожидает конкретных результатов и не намерен занимать выжидательную позицию.
Перед переговорами между Путиным и Трампом президент Украины Владимир Зеленский также провел телефонную беседу с американским коллегой. Подробности их разговора пока не разглашаются.
Цель СВО — поставить на место врагов
Основной целью спецоперации является противодействие силам, выступающим против России. Об этом заявил командир подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, задача СВО заключается в том, чтобы поставить на место всех, кто открыто заявил о намерениях по разделу российского государства.
ВС РФ намерены решительно противостоять тем, кто выдвигает требования по расчленению страны. Алаудинов также подчеркнул, что в ходе проведения СВО Россия продемонстрировала уязвимость Североатлантического альянса. Командир подразделения отметил, что завершение военной операции должно произойти исключительно на условиях, отвечающих интересам Москвы, что, по его мнению, фактически приведет к прекращению существования НАТО.
Сырский сменил командира бригады, несшей потери под Красноармейском
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о замене командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука, который ранее подвергался критике из-за значительных потерь личного состава на красноармейском направлении. Смена руководителя подразделения произошла в промежутке с 15 по 16 мая. По информации украинских изданий, Сырский связал свое решение со сложной оперативной ситуацией, сложившейся для украинских войск на этом участке фронта. Уже 16 мая новым командиром бригады был назначен Александр Сак, ранее возглавлявший подразделение украинской армии в районе Кременной.
С начала СВО из-за обстрелов Киева погибло более 600 россиян
С момента начала СВО на территории России в результате обстрелов погибли 621 мирный житель, в том числе 38 несовершеннолетних. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранения различной степени тяжести получили не менее 3 217 человек, включая 249 детей.
Глава СК уточнил, что следственные органы возбудили более трех тысяч уголовных дел по фактам обстрелов и иных преступлений, связанных с боевыми действиями, совершенных на территории Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также в Крыму и Севастополе. По словам Бастрыкина, расследование указанных преступлений осуществляется на постоянной основе.
Среди командиров ВСУ под Сумами растет деморализация
В Сумской области отмечается усиление деморализации среди командиров подразделений ВСУ. Это связано с высокими и, по мнению военнослужащих, неоправданными потерями личного состава. По информации источника РИА Новости, командир одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ подал рапорт об увольнении, обвинив руководство в недостаточном уровне профессиональной подготовки и несоразмерных потерях среди подчиненных. В сообщении также уточняется, что состав этого подразделения пришлось трижды пополнять из-за значительных потерь на линии боевого соприкосновения.
Недовольство действиями командования растет среди офицерского состава: несмотря на продолжающуюся мобилизацию, многие подают рапорта на увольнение. Источник также отметил, что обстановка на этом участке фронта остается крайне сложной для украинских подразделений — командование не организует эвакуацию тел погибших военнослужащих, в результате чего многие числятся пропавшими без вести.
В Сумской области прошла массовая эвакуация
В Сумской области завершены мероприятия по эвакуации почти 65% населения из 202 населенных пунктов, подлежащих обязательному переселению. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Григорьев. Эвакуировано примерно 56 тысяч человек. Все 804 ребенка, подлежащих обязательной эвакуации, также были вывезены. Ранее Михаил Мельник, возглавляющий Сумскую районную администрацию, объявил о начале эвакуации жителей городов Белополье и Ворожба.
Украинские власти уже неоднократно вводили режимы обязательной и принудительной эвакуации в различных регионах страны, включая Авдеевку в ДНР и районы Харьковской области. В первую очередь эвакуационные мероприятия касаются детей и пожилых граждан, однако часть местных жителей предпочитает оставаться в своих домах.
ВС РФ застали ВСУ врасплох при освобождении Александрополя
Военнослужащие группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР. Перед началом наступательных действий подразделения провели масштабную артиллерийскую подготовку, после чего вошли в населенный пункт на двух бронетранспортерах, что стало неожиданным для ВСУ, пишет «Пятый канал». Такой маневр позволил дезориентировать украинские подразделения и свести потери среди российских военнослужащих к минимуму.
После занятия позиций военные приступили к зачистке территории, вытесняя украинские формирования. Для достижения поставленных целей активно применялись FPV-дроны, а также разведывательные беспилотники, оборудованные системами сброса. Несмотря на ожесточенное сопротивление, подразделения ВСУ были вынуждены отступить, понеся потери. В результате российским силам удалось установить контроль над значимым опорным пунктом, что создает условия для последующего наступления.
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