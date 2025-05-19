В Сумской области среди командиров подразделений ВСУ усиливается деморализация из-за больших бессмысленных потерь личного состава. Об этом сообщили в силовых структурах. Один из командиров батальона 47-й бригады ВСУ подал рапорт об увольнении, обвинив руководство в недостаточной профессиональной подготовке и необоснованных потерях личного состава.
«В Сумской области в ВСУ нарастает деморализация среди командиров. Один из командиров батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ написал рапорт об увольнении, обвинив командование в бессмысленных потерях и некомпетентности. Личный состав бригады трижды восполнялся из-за больших потерь на линии боевого соприкосновения», — передает РИА Новости слова своего источника.
Среди офицеров растет недовольство, они массово подают рапорта на увольнение даже в условиях продолжающейся мобилизации. Кроме того, источник отметил, что ситуация на участке фронта для украинских подразделений остается тяжелой: командование не эвакуирует тела погибших военнослужащих, из-за чего многие из них числятся пропавшими без вести. На фоне этого среди мирного населения растет возмущение из-за количества потерь на линии соприкосновения.
Ранее в районе населенного пункта Беловоды в Сумской области были уничтожены сотни военнослужащих 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Бригада, сформированная на базе бывшего «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России), понесла серьезные потери в результате боевых столкновений за Беловоды. В связи с этим командование ВСУ было вынуждено перебросить пополнение из других подразделений с целью восполнения утраченного личного состава.
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