Что войдет в меморандум между Россией и Украиной

Аналитик Козюлин: в меморандум войдут договоренности и разногласия РФ и Украины
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В меморандуме между Россией и Украиной отразят договоренности и разногласия сторон, заявил аналитик Вадим Козюлин
В меморандуме между Россией и Украиной отразят договоренности и разногласия сторон, заявил аналитик Вадим Козюлин Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В планируемом меморандуме между Россией и Украиной зафиксируют не только договоренности сторон, но и разногласия. Об этом в интервью URA.RU заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Меморандум зафиксирует достигнутые договоренности и сохраняющиеся разногласия. Возможно, последних окажется больше, но документ позволит оценить текущее положение дел и принять дальнейшие решения», — заявил аналитик.

По его словам, позиции России и Украины максимально далеки друг от друга, но суть дипломатии как раз заключается в том, чтобы преодолевать такие разногласия. Меморандум станет предварительным документом, его согласуют с США и Евросоюзом, только после этого появится понимание, как идти к полноценному мирному соглашению, добавил Козюлин.

После телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 19 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В документе предполагается определить позиции сторон по принципам урегулирования конфликта, срокам возможного заключения мирного соглашения. Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласна на подписание с Россией меморандума, который станет основой для заключения соглашения о прекращении конфликта.

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В планируемом меморандуме между Россией и Украиной зафиксируют не только договоренности сторон, но и разногласия. Об этом в интервью URA.RU заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. «Меморандум зафиксирует достигнутые договоренности и сохраняющиеся разногласия. Возможно, последних окажется больше, но документ позволит оценить текущее положение дел и принять дальнейшие решения», — заявил аналитик. По его словам, позиции России и Украины максимально далеки друг от друга, но суть дипломатии как раз заключается в том, чтобы преодолевать такие разногласия. Меморандум станет предварительным документом, его согласуют с США и Евросоюзом, только после этого появится понимание, как идти к полноценному мирному соглашению, добавил Козюлин. После телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 19 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В документе предполагается определить позиции сторон по принципам урегулирования конфликта, срокам возможного заключения мирного соглашения. Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласна на подписание с Россией меморандума, который станет основой для заключения соглашения о прекращении конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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