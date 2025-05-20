20 мая 2025

Рубио: Россия хочет получить на Украине то, на что не имеет права

© Служба новостей «URA.RU»
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Марко Рубио посчитал, что нашел причину тому, что переговорный процесс по Украине затягивается
Марко Рубио посчитал, что нашел причину тому, что переговорный процесс по Украине затягивается Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Главная проблема урегулирования украинского кризиса кроется в территориях, которые Россия присоединила к себе после начала спецоперации. На эти земли у Москвы нет права, считает госсекретарь США Марко Рубио.

«Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что РФ хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права. А Украина хочет того, что не может вернуть военным путем», — заявил Марко Рубио во время очередного брифинга. Трансляция выступления размещена на youtube-канале Белого дома.

Ранее американский госсекретарь призывал Россию и Украину представить конкретные предложения по решению разногласий, пригрозив, что в противном случае США откажутся от роли посредников. В Кремле, в свою очередь, заявили о готовности к переговорам без предварительных условий. При этом западные СМИ видят новый этап развития двусторонних отношений в прошедшем телефонном разговоре главы Белого дома Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает RT.

Согласно Конституции РФ, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области входят в состав страны с 30 сентября 2022 года. Присоединение накануне поддержало абсолютное большинство местных жителей посредством проведенных референдумов. По словам Путина, вопрос новой территориальной целостности страны не обсуждается.

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Главная проблема урегулирования украинского кризиса кроется в территориях, которые Россия присоединила к себе после начала спецоперации. На эти земли у Москвы нет права, считает госсекретарь США Марко Рубио. «Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что РФ хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права. А Украина хочет того, что не может вернуть военным путем», — заявил Марко Рубио во время очередного брифинга. Трансляция выступления размещена на youtube-канале Белого дома. Ранее американский госсекретарь призывал Россию и Украину представить конкретные предложения по решению разногласий, пригрозив, что в противном случае США откажутся от роли посредников. В Кремле, в свою очередь, заявили о готовности к переговорам без предварительных условий. При этом западные СМИ видят новый этап развития двусторонних отношений в прошедшем телефонном разговоре главы Белого дома Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает RT. Согласно Конституции РФ, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области входят в состав страны с 30 сентября 2022 года. Присоединение накануне поддержало абсолютное большинство местных жителей посредством проведенных референдумов. По словам Путина, вопрос новой территориальной целостности страны не обсуждается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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