Разъяренная Европа готовит для России новые сюрпризы: реакция мировых лидеров на переговоры Путина и Трампа

Европейские лидеры решили ужесточить санкции против России после переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус. Он добавил, что после разговора с Путиным Трамп переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также рядом другим европейских политиков.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Европейский Союз и Соединенные Штаты едины в поддержке Украины в ее усилиях по прекращению огня. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна все три года выступает за прекращение огня и мирные переговоры. Как отреагировали иностранные политики на переговоры Трампа и Путина и какие санкции они хотят ввести против России — подробнее в материале URA.RU.
Реакция иностранных политиков
Европейские страны согласовали ужесточение санкционного давления на Россию после телефонного разговора между Путиным и Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус.
«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — передает слова Корнелиуса пресс-служба кабмина ФРГ. По заявлению представителя немецкого правительства, решение было принято в ходе консультаций Трампа с лидерами ЕС, Украины и ключевых западных стран. В переговорах также участвовали глава европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские руководители.
Германия
Немецкий канцлер Фридрих Мерц подтвердил заявление о соглашении с США по ужесточению санкций против России. Мерц подчеркнул, что Европа и Америка выступают единым фронтом в вопросе поддержки Киева.
Венгрия
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна уже три года выступает за прекращение огня и мирные переговоры, несмотря на давление со стороны ЕС. Страна полностью поддерживает переговоры между США и Россией, а также между Россией и Украиной. Сийярто призвал руководство ЕС не препятствовать этому переговорному процессу.
Италия
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что после телефонного разговора между Трампом и Путиным она провела телефонную беседу с участием президента Франции, канцлера Германии, председателя Европейской комиссии, президента Финляндии Александера Стубба, и президентом Украины. Она подчеркнула, что члены ЕС работают над организацией переговоров для скорейшего прекращения огня и достижения устойчивого мира на Украине. В этой связи Мелони положительно оценила готовность папы римского предоставить Ватикан для переговорной площадки.
Финляндия
Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул необходимость сохранения тесной координации между США и Европой. Он также подтвердил поддержку Финляндией Владимира Зеленского, написал он в своей социальной сети X.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Трампа за его «неустанные усилия» по достижению прекращения огня на Украине. Она подчеркнула важность вовлеченности США в украинский конфликт. Она подчеркнула, что ЕС продолжит поддерживать Владимира Зеленского в достижении прочного мира на Украине.
Финляндия
Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность продолжения тесной координации между США и Европой. Он добавил, что Финляндия продолжит поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина
Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность обсуждения нейтрального статуса Украины, сославшись на конституционное закрепление курса в НАТО. Он подчеркнул, что данный вопрос не подлежит пересмотру, так как стратегические цели страны уже определены основным законом, сообщил он на брифинге для СМИ.
Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал позицию президента, назвав это отказом от мирных перспектив. «Снова отверг шанс на мир. Снова утвердил курс на войну, зависимость и разрушение», — написал он в своем telegram-канале.
Что может быть в 17-м пакете санкций
Послы Евросоюза хотят одобрить 17-й пакет ограничительных мер. Его грозятся утвердить уже сегодня, 20 мая. Канцлер Германии заявил, что после его принятия начнется разработка 18-го пакета санкций. Об этом он сообщил в эфире телеканала ZDF.
Энергетический и банковский секторы экономики
Фридрих Мерц завил, что 17-пакет санкций затронет энергетический и банковский секторы российской экономики. В ЕС также рассматривают возможные меры в отношении замороженных активов России.
Физические и юридические лица
В перечень ограничений могут войти меры против физических лиц, организаций и морских судов, которые ЕС связывают с Россией.
Под санкции также могут попасть 30 компаний и 75 физических и юридических лиц, связанных с поставками товаров двойного назначения. Предполагается, что будут введены точечные ограничения на экспорт компонентов, применяемых в производстве вооружений, в том числе — химических соединений.
Ужесточение контроля над импортом
Евросоюз сосредоточит контроль за деятельностью фирм из Китая, Турции, ОАЭ, Вьетнама и Узбекистана, участвующих в логистических и финансовых операциях с Россией. Банки ЕС и США собираются чаще блокировать платежи по внешнеторговым контрактам при малейших подозрениях на нарушение санкций. Компаниям необходимо будет подтверждать легальность происхождения товаров и отсутствие связей с запрещенными организациями.
Заморозка трансакций
Для компаний, работающих по внешнеэкономическим контрактам, значительно возрастает вероятность заморозки трансакций. Финансовые организации ЕС и США будут блокировать платежи при малейшем подозрении на участие подсанкционных лиц или посредников.
Наиболее проблемными станут международные расчеты через ОАЭ, Гонконг и Казахстан. Банки будут требовать прозрачности происхождения товаров, деклараций об отсутствии связей с «теневым флотом», подтверждения добросовестности всех сторон сделки в рамках требований валютного контроля.
Снижение ценового потолка на российскую нефть
Евросоюз собирается предложить странам «Большой семерки» снизить максимальную цену на российскую нефть с нынешних 60 долларов до более низкого уровня в рамках нового пакета санкций. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По информации агентства Reuters, рассматривается возможность снижения цены до 50 долларов за баррель, хотя официального подтверждения пока нет.
Трамп пока не намерен вводить санкции
Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что не будет ужесточать санкции против России, чтобы не мешать урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что ужесточение санкций может ухудшить ситуацию. Трамп отметил, что Россия готова к диалогу по прекращению военных действий. Однако президент США не исключил, что время для санкций против РФ может прийти позже.
Трамп меняет свой подход к России
По информации американской газеты The New York Times Трамп изменил свою прежнюю тактику угроз санкциями в адрес России после телефонного разговора с президентом РФ. Согласно изданию, Трамп заявил, что условия будут обсуждаться напрямую между конфликтующими странами. Это стало отходом от его недавних заявлений об усилении давления на Россию.
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