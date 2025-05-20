20 мая 2025

Тюменские врачи провели сложнейшую операцию по разделению пальцев ребенка

Тюменские врачи клиники «Нефтяник» прооперировали сросшиеся пальцы ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитация начнется у мальчика после снятия гипса
Реабилитация начнется у мальчика после снятия гипса Фото:

Врачи клинико-диагностического центра «Нефтяник» в Тюмени успешно провели операцию по коррекции сросшихся у ребенка пальцев. Об этом сообщает telegram-канал информационный центр правительства Тюменской области.

«У нашего маленького пациента наблюдалось редкое осложнение: при сращении образовался экзостоз (костный нарост) в месте соединения. Это привело к значительной деформации пальцев правой руки», — рассказал детский травматолог-ортопед Рузель Вагизов.

По словам врача, операция проходила поэтапно: сначала была проведена кожная пластика с разделением пальцев, затем выполнена коррекционная остеотомия с удалением лишней костной ткани, а также приведена форма ногтевых фаланг к анатомически правильному положению путем удаления экзостоза. Особо отмечается, что кожная пластика была произведена максимально малотравматично — без забора кожи с других участков тела.

В дальнейшем ребенок проведет около трех недель в гипсовой повязке, после чего начнется этап реабилитации. Завершающим этапом восстановления врачи называют профилактику образования рубцов с использованием специальных препаратов и мягких кремов.

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Врачи клинико-диагностического центра «Нефтяник» в Тюмени успешно провели операцию по коррекции сросшихся у ребенка пальцев. Об этом сообщает telegram-канал информационный центр правительства Тюменской области. «У нашего маленького пациента наблюдалось редкое осложнение: при сращении образовался экзостоз (костный нарост) в месте соединения. Это привело к значительной деформации пальцев правой руки», — рассказал детский травматолог-ортопед Рузель Вагизов. По словам врача, операция проходила поэтапно: сначала была проведена кожная пластика с разделением пальцев, затем выполнена коррекционная остеотомия с удалением лишней костной ткани, а также приведена форма ногтевых фаланг к анатомически правильному положению путем удаления экзостоза. Особо отмечается, что кожная пластика была произведена максимально малотравматично — без забора кожи с других участков тела. В дальнейшем ребенок проведет около трех недель в гипсовой повязке, после чего начнется этап реабилитации. Завершающим этапом восстановления врачи называют профилактику образования рубцов с использованием специальных препаратов и мягких кремов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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