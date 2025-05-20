Тюменские врачи провели сложнейшую операцию по разделению пальцев ребенка

Врачи клинико-диагностического центра «Нефтяник» в Тюмени успешно провели операцию по коррекции сросшихся у ребенка пальцев. Об этом сообщает telegram-канал информационный центр правительства Тюменской области.
«У нашего маленького пациента наблюдалось редкое осложнение: при сращении образовался экзостоз (костный нарост) в месте соединения. Это привело к значительной деформации пальцев правой руки», — рассказал детский травматолог-ортопед Рузель Вагизов.
По словам врача, операция проходила поэтапно: сначала была проведена кожная пластика с разделением пальцев, затем выполнена коррекционная остеотомия с удалением лишней костной ткани, а также приведена форма ногтевых фаланг к анатомически правильному положению путем удаления экзостоза. Особо отмечается, что кожная пластика была произведена максимально малотравматично — без забора кожи с других участков тела.
В дальнейшем ребенок проведет около трех недель в гипсовой повязке, после чего начнется этап реабилитации. Завершающим этапом восстановления врачи называют профилактику образования рубцов с использованием специальных препаратов и мягких кремов.
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