Минобороны сообщило о более 100 сбитых БПЛА за сутки

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ВСУ атаковали Россию сотней БПЛА, сообщили в Миноблороны РФ
ВСУ атаковали Россию сотней БПЛА, сообщили в Миноблороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили Минобороны РФ в своем telegram-канале.

В Брянской области зафиксировали и сбили 41 беспилотный летательный аппарат, над Орловской областью — 37, над Курской — 31. Над Московским регионом уточнижело шесть БПЛА противника, над Владимирской областью — пять, а над Рязанской — три. Кроме того, по одному беспилотнику было замечено над территориями Белгородской, Тульской и Калужской областей, а также в акватории Черного моря.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом было уничтожено 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов. После о ликвидации БПЛА ВСУ сообщили в Тульской и Калужской областях.

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Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили Минобороны РФ в своем telegram-канале. В Брянской области зафиксировали и сбили 41 беспилотный летательный аппарат, над Орловской областью — 37, над Курской — 31. Над Московским регионом уточнижело шесть БПЛА противника, над Владимирской областью — пять, а над Рязанской — три. Кроме того, по одному беспилотнику было замечено над территориями Белгородской, Тульской и Калужской областей, а также в акватории Черного моря. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом было уничтожено 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов. После о ликвидации БПЛА ВСУ сообщили в Тульской и Калужской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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