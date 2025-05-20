20 мая 2025

В Тюмени закрылся ресторан, который не проработал и года

В Тюмени закрылся ресторан «Тарабарин»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан еще в мае прошлого года набирал персонал
Ресторан еще в мае прошлого года набирал персонал Фото:

В Тюмени закрылся ресторан «Тарабарин», который проработал меньше года. Об этом стало известно журналистам URA.RU. Заведение располагалось в центре города, сейчас на его месте открылся другой общепит. 

«Недавно сняли вывеску, а теперь там появилась столовая. Хотя заведение открылось летом прошлого года», — сообщил корреспондент агентства.

На сервисе 2ГИС в карточке ресторана «Тарабарин» указано, что компания закрылась. По этому адресу сейчас располагается столовая.

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В Тюмени закрылся ресторан «Тарабарин», который проработал меньше года. Об этом стало известно журналистам URA.RU. Заведение располагалось в центре города, сейчас на его месте открылся другой общепит.  «Недавно сняли вывеску, а теперь там появилась столовая. Хотя заведение открылось летом прошлого года», — сообщил корреспондент агентства. На сервисе 2ГИС в карточке ресторана «Тарабарин» указано, что компания закрылась. По этому адресу сейчас располагается столовая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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