В Тюмени закрылся ресторан, который не проработал и года

Ресторан еще в мае прошлого года набирал персонал
В Тюмени закрылся ресторан «Тарабарин», который проработал меньше года. Об этом стало известно журналистам URA.RU. Заведение располагалось в центре города, сейчас на его месте открылся другой общепит.
«Недавно сняли вывеску, а теперь там появилась столовая. Хотя заведение открылось летом прошлого года», — сообщил корреспондент агентства.
На сервисе 2ГИС в карточке ресторана «Тарабарин» указано, что компания закрылась. По этому адресу сейчас располагается столовая.
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