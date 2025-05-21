Май в Тюмени закончится дождями

Ближайшие 10 дней в Тюмени ожидается дождь
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24 и 25 мая в Тюмени пройдут без осадков
24 и 25 мая в Тюмени пройдут без осадков Фото:

Жителей Тюмени ожидают дождливые 10 дней. Лишь два грядущих дня пройдут без осадков. Такие данные передает сервис «Яндекс.Погода».

«Погода на ближайшие 10 дней. В Тюмени дожди ожидаются 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 числа. При этом температура воздуха на грядущей неделе будет постепенно увеличиваться и достигнет своего максимума в воскресенье, 30 мая. Столбик термометра поднимется с +14 до +23 градусов», — передает такие данные сервис мониторинга погоды. 

Все происходящее будет сопровождаться ветром. В Тюменской области его скорость достигнет шести метров в секунду. Однако в среднем этот показатель будет держаться на уровне 3-4 метров в секунду. В основном его направление ожидается северо-западным. 

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Жителей Тюмени ожидают дождливые 10 дней. Лишь два грядущих дня пройдут без осадков. Такие данные передает сервис «Яндекс.Погода». «Погода на ближайшие 10 дней. В Тюмени дожди ожидаются 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 числа. При этом температура воздуха на грядущей неделе будет постепенно увеличиваться и достигнет своего максимума в воскресенье, 30 мая. Столбик термометра поднимется с +14 до +23 градусов», — передает такие данные сервис мониторинга погоды.  Все происходящее будет сопровождаться ветром. В Тюменской области его скорость достигнет шести метров в секунду. Однако в среднем этот показатель будет держаться на уровне 3-4 метров в секунду. В основном его направление ожидается северо-западным. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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