Май в Тюмени закончится дождями

Жителей Тюмени ожидают дождливые 10 дней. Лишь два грядущих дня пройдут без осадков. Такие данные передает сервис «Яндекс.Погода».
«Погода на ближайшие 10 дней. В Тюмени дожди ожидаются 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 числа. При этом температура воздуха на грядущей неделе будет постепенно увеличиваться и достигнет своего максимума в воскресенье, 30 мая. Столбик термометра поднимется с +14 до +23 градусов», — передает такие данные сервис мониторинга погоды.
Все происходящее будет сопровождаться ветром. В Тюменской области его скорость достигнет шести метров в секунду. Однако в среднем этот показатель будет держаться на уровне 3-4 метров в секунду. В основном его направление ожидается северо-западным.
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