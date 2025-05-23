Балерина Анастасия Волочкова не смогла сдержать эмоций после посещения Большого театра, где сегодня простились с великим балетмейстером Юрием Григоровичем. Бывшая прима Большого театра в разговоре с URA.RU дала емкую характеристику того, что она увидела.
«Это какой-то треш! Как будто какое-то дешевое кино там снимали! И тот факт, что гроб Юрия Николаевича стоял не на сцене, а просто у первого ряда партера. Зачем они так сделали? Потому что тем людям, которые сегодня уничтожают Большой театр, все это неважно. Они ничего не видят, кроме денег», — говорит балерина.
Анастасия поделилась с агентством видео, которое она сняла, как зашла в театр. Но перед этим звезду балета шокировала еще одна деталь происходящего. «Я захожу в театр и вижу шампанское. Вы можете себе это представить? Я удивилась, почему такое может быть? Это же прощание с великим мэтром! Все, что происходит сегодня в Большом театре, — это какой-то абсурд», — сетует Волочкова.
Балерина встретилась с Николаем Цискаридзе, с которым они вместе сели в партер, чтобы проститься со своим наставником. «Коля вчера мне звонил, спрашивал, когда я последний раз была в Большом. Это было пять лет назад, меня пригласили на патриотическое мероприятие с участием хора Александрова. И я вспомнила, как пришла в туфельках на шпильках. И втыкалась ими в этот ламинат. В Большом театре не паркет на полу, а дешевый ламинат! Коля мне еще тогда сказал, что там люстру украли после реконструкции. Так я не верила, пока своими глазами не увидела. У меня на третьем этаже особняка люстра лучше, чем сейчас висит в Большом. Это все привело меня в шок!» — поделилась эмоциями Анастасия.
Григорович сыграл важную роль в жизни Волочковой. Именно он позвал ее танцевать к себе в театр в Краснодаре после незаконного увольнения из Большого театра. Балерина до последнего поддерживала связь с наставником и навещала его в больнице.
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