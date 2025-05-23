Главная переправа Ямала работает в ограниченном режиме

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги 24 мая функционирует в ограниченном режиме: на линии работает только одно судно. Об этом сообщает telegram-бот «Переправа ЛБТ-СХД».
«Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги работает в ограниченном режиме. На линии один паром», — говорится в сообщении telegram-бота, отслеживающего ситуацию на переправе.
Несколько часов назад переправа останавливала свою работу. По данным единой дежурно-диспетчерской службы города транспортное сообщение между Салехардом и Лабытнанги осуществляется также вертолетами. Полеты выполняются с 7:00 до 18:00.
Ранее URA.RU рассказывало, что переправа Салехард — Лабытнанги открылась для движения паромов 23 мая в 18:00. Актуальное расписание и оперативные данные о количестве работающих судов доступны в telegram-боте , также за работой паромов можно наблюдать онлайн.
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