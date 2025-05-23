23 мая 2025

Главная переправа Ямала работает в ограниченном режиме

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Сейчас на переправе работает один паром
Сейчас на переправе работает один паром Фото:

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги 24 мая функционирует в ограниченном режиме: на линии работает только одно судно. Об этом сообщает telegram-бот «Переправа ЛБТ-СХД».

«Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги работает в ограниченном режиме. На линии один паром», — говорится в сообщении telegram-бота, отслеживающего ситуацию на переправе.

Несколько часов назад переправа останавливала свою работу. По данным единой дежурно-диспетчерской службы города транспортное сообщение между Салехардом и Лабытнанги осуществляется также вертолетами. Полеты выполняются с 7:00 до 18:00.

Ранее URA.RU рассказывало, что переправа Салехард — Лабытнанги открылась для движения паромов 23 мая в 18:00. Актуальное расписание и оперативные данные о количестве работающих судов доступны в telegram-боте , также за работой паромов можно наблюдать онлайн.

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Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги 24 мая функционирует в ограниченном режиме: на линии работает только одно судно. Об этом сообщает telegram-бот «Переправа ЛБТ-СХД». «Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги работает в ограниченном режиме. На линии один паром», — говорится в сообщении telegram-бота, отслеживающего ситуацию на переправе. Несколько часов назад переправа останавливала свою работу. По данным единой дежурно-диспетчерской службы города транспортное сообщение между Салехардом и Лабытнанги осуществляется также вертолетами. Полеты выполняются с 7:00 до 18:00. Ранее URA.RU рассказывало, что переправа Салехард — Лабытнанги открылась для движения паромов 23 мая в 18:00. Актуальное расписание и оперативные данные о количестве работающих судов доступны в telegram-боте , также за работой паромов можно наблюдать онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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