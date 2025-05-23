Несмотря на холод, дождь и снег на Базарной площади в Тобольске жители города громко и весело отпраздновали День химика. Для местных жителей этот праздник имеет особое значение, потому как именно в этом городе родился, жил и работал знаменитейший ученый и исследователь Дмитрий Иванович Менделев. Помимо этого, в городе функционирует крупнейший завод по производству полимеров — «ЗапСибНефтехим».
Для жителей города провели торжественное шествие с элементами периодической таблицы. А в яркой концертной программе среди приглашенных гостей были группа «Градусы», а также певица Пелагея.
С профессиональным праздником тоболяков поздравили губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор компании «СИБУР» Михаил Карисалов, а также митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий. Они выразили благодарность тюменским химикам, а также вручили государственные и региональные награды.
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