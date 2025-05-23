23 мая 2025

Снег, «Градусы» и Пелагея: как в Тобольске прошел День химика. Фоторепортаж

Тоболяки отпраздновали День химика 2025
© Служба новостей «URA.RU»
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День Химика 2025 состоялся 24 мая
День Химика 2025 состоялся 24 мая Фото:

Несмотря на холод, дождь и снег на Базарной площади в Тобольске жители города громко и весело отпраздновали День химика. Для местных жителей этот праздник имеет особое значение, потому как именно в этом городе родился, жил и работал знаменитейший ученый и исследователь Дмитрий Иванович Менделев. Помимо этого, в городе функционирует крупнейший завод по производству полимеров — «ЗапСибНефтехим». 

Для жителей города провели торжественное шествие с элементами периодической таблицы. А в яркой концертной программе среди приглашенных гостей были группа «Градусы», а также певица Пелагея.

С профессиональным праздником тоболяков поздравили губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор компании «СИБУР» Михаил Карисалов, а также митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий. Они выразили благодарность тюменским химикам, а также вручили государственные и региональные награды. 

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Несмотря на холод, дождь и снег на Базарной площади в Тобольске жители города громко и весело отпраздновали День химика. Для местных жителей этот праздник имеет особое значение, потому как именно в этом городе родился, жил и работал знаменитейший ученый и исследователь Дмитрий Иванович Менделев. Помимо этого, в городе функционирует крупнейший завод по производству полимеров — «ЗапСибНефтехим».  Для жителей города провели торжественное шествие с элементами периодической таблицы. А в яркой концертной программе среди приглашенных гостей были группа «Градусы», а также певица Пелагея. С профессиональным праздником тоболяков поздравили губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор компании «СИБУР» Михаил Карисалов, а также митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий. Они выразили благодарность тюменским химикам, а также вручили государственные и региональные награды. 
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