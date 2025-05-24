24 мая 2025
23 мая 2025

В ЯНАО вернутся четверо военных, захваченных в украинский плен

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские военные освобождены из украинского плена
Ямальские военные освобождены из украинского плена Фото:

Четверых военных из ЯНАО, которые были захвачены Вооруженными силами Украины, освободили из плена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека на Ямале Андрей Нестерук.

«Завершился масштабный обмен пленными между Россией и Украиной — домой возвращены 1000 россиян, среди которых есть и наши земляки... Среди вернувшихся бойцов по предварительным данным четверо ямальцев (информация уточняется). Со всеми родными наших бойцов держим связь! Благодарю их за веру, терпение и надежду!» — написал Нестерук в своем telegram-канале.

Скоро военнослужащие смогут вернуться домой. Сейчас они вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Сегодня на родину вернулись еще 303 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену на территории, подконтрольной киевскому режиму. Обмен состоялся в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 16 мая текущего года в Стамбуле. За период с 23 по 25 мая стороны провели обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», завершив соответствующую процедуру в установленные договоренностями сроки.

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Четверых военных из ЯНАО, которые были захвачены Вооруженными силами Украины, освободили из плена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека на Ямале Андрей Нестерук. «Завершился масштабный обмен пленными между Россией и Украиной — домой возвращены 1000 россиян, среди которых есть и наши земляки... Среди вернувшихся бойцов по предварительным данным четверо ямальцев (информация уточняется). Со всеми родными наших бойцов держим связь! Благодарю их за веру, терпение и надежду!» — написал Нестерук в своем telegram-канале. Скоро военнослужащие смогут вернуться домой. Сейчас они вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Сегодня на родину вернулись еще 303 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену на территории, подконтрольной киевскому режиму. Обмен состоялся в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 16 мая текущего года в Стамбуле. За период с 23 по 25 мая стороны провели обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», завершив соответствующую процедуру в установленные договоренностями сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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