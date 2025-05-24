В ЯНАО вернутся четверо военных, захваченных в украинский плен

Четверых военных из ЯНАО, которые были захвачены Вооруженными силами Украины, освободили из плена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека на Ямале Андрей Нестерук.
«Завершился масштабный обмен пленными между Россией и Украиной — домой возвращены 1000 россиян, среди которых есть и наши земляки... Среди вернувшихся бойцов по предварительным данным четверо ямальцев (информация уточняется). Со всеми родными наших бойцов держим связь! Благодарю их за веру, терпение и надежду!» — написал Нестерук в своем telegram-канале.
Скоро военнослужащие смогут вернуться домой. Сейчас они вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
Сегодня на родину вернулись еще 303 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену на территории, подконтрольной киевскому режиму. Обмен состоялся в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 16 мая текущего года в Стамбуле. За период с 23 по 25 мая стороны провели обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», завершив соответствующую процедуру в установленные договоренностями сроки.
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