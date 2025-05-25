25 мая 2025
24 мая 2025

В Кургане пройдут кошачьи соревнования по аджилити «Зауральская котомагия»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане кошки будут проходить полосу препятствий
В Кургане кошки будут проходить полосу препятствий Фото:

В Кургане 1 июня в одном из КВЦ состоится Международная выставка кошек «Зауральская котомагия». Там пройдут соревнования между кошками по аджилити. Это кинологический вид спорта, в котором животные проходят через полосу препятствий. Об этом сообщают организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Вашему вниманию будут представлены кошки разных пород от профессиональных заводчиков: мейн-куны, шотландские вислоухие, манчкины, британцы, сфинксы, сиамо-ориентальные, бенгалы и тойгеры. Также пройдет зрелищное аджилити — соревнование, где кошки преодолевают препятствия», — сообщают организаторы.

Кроме того, специально для детей организаторы подготовили развлекательные шоу и мастер-классы. Эксперты международного класса из Омска и Казахстана расскажут гостям о представленных животных и проведут профессиональную экспертизу.

Международная выставка кошек проходит в Кургане на фоне подготовки города к открытию туристического сезона. Ключевым событием которого станет гастрономический фестиваль «Курганская каралька» 7 июня.

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В Кургане 1 июня в одном из КВЦ состоится Международная выставка кошек «Зауральская котомагия». Там пройдут соревнования между кошками по аджилити. Это кинологический вид спорта, в котором животные проходят через полосу препятствий. Об этом сообщают организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте». «Вашему вниманию будут представлены кошки разных пород от профессиональных заводчиков: мейн-куны, шотландские вислоухие, манчкины, британцы, сфинксы, сиамо-ориентальные, бенгалы и тойгеры. Также пройдет зрелищное аджилити — соревнование, где кошки преодолевают препятствия», — сообщают организаторы. Кроме того, специально для детей организаторы подготовили развлекательные шоу и мастер-классы. Эксперты международного класса из Омска и Казахстана расскажут гостям о представленных животных и проведут профессиональную экспертизу. Международная выставка кошек проходит в Кургане на фоне подготовки города к открытию туристического сезона. Ключевым событием которого станет гастрономический фестиваль «Курганская каралька» 7 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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