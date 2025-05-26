Жена рэпера Паши Техника бесследно исчезла в Таиланде

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Против Карицкой в Таиланде возбуждено уголовное дело о клевете
Против Карицкой в Таиланде возбуждено уголовное дело о клевете Фото:
новость из сюжета
Похороны Паши Техника

Бывшая жена умершего рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) перестала выходить на связь. В настоящее время женщина находится в Таиланде, где в отношении нее возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. Об этом пишут telegram-каналы.

«Она (Карицкая — прим. URA.RU) сейчас в Таиланде, где против нее завели уголовное дело за клевету на наркологическую клинику, принадлежащую нашим соотечественникам. По ее словам, именно там Паше [Технику] назначили терапию, которая в итоге привела к его смерти. Сегодня ее вызвали в отделение, и, по словам близких, с тех пор она не выходит на связь», — говорится в сообщении telegram-канала «Проект выжившие».

Отмечается, что возможная причина пропажи Карицкой кроется в том, что ее задержали. Накануне в своем telegram-канале она сообщила, что против нее заведено уголовное дело по статье о клевете. Кроме того, на данный момент в Таиланде у женщины остается общий с Ивлевым сын. Ребенка она привезла туда в середине апреля.

В конце марта рэп-исполнитель Паша Техник был экстренно доставлен в больницу в Таиланде вследствие серьезного отравления. Он находился на лечении в отделении интенсивной терапии, где его состояние оценивалось как критическое. Бывшая жена Техника Ева Карицкая 4 апреля сообщила о его смерти. Похороны рэпера прошли 11 апреля в Москве. Церемония прощания состоялась на Николо-Архангельском кладбище города.

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Бывшая жена умершего рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) перестала выходить на связь. В настоящее время женщина находится в Таиланде, где в отношении нее возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. Об этом пишут telegram-каналы. «Она (Карицкая — прим. URA.RU) сейчас в Таиланде, где против нее завели уголовное дело за клевету на наркологическую клинику, принадлежащую нашим соотечественникам. По ее словам, именно там Паше [Технику] назначили терапию, которая в итоге привела к его смерти. Сегодня ее вызвали в отделение, и, по словам близких, с тех пор она не выходит на связь», — говорится в сообщении telegram-канала «Проект выжившие». Отмечается, что возможная причина пропажи Карицкой кроется в том, что ее задержали. Накануне в своем telegram-канале она сообщила, что против нее заведено уголовное дело по статье о клевете. Кроме того, на данный момент в Таиланде у женщины остается общий с Ивлевым сын. Ребенка она привезла туда в середине апреля. В конце марта рэп-исполнитель Паша Техник был экстренно доставлен в больницу в Таиланде вследствие серьезного отравления. Он находился на лечении в отделении интенсивной терапии, где его состояние оценивалось как критическое. Бывшая жена Техника Ева Карицкая 4 апреля сообщила о его смерти. Похороны рэпера прошли 11 апреля в Москве. Церемония прощания состоялась на Николо-Архангельском кладбище города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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