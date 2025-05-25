1 июня в Тюмени будет временно перекрыт участок дороги от дома № 11 по улице Лесопарковой до пересечения с улицей Домостроителей из-за велогонки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. В связи с этим изменится схема движения некоторых автобусов.
«1 июня схема движения маршрутов №1к, 41, 84 временно изменится в период с 8 до 15 часов. Перекрытие организуют в районе улицы Лесопарковой, 11», — отмечено в сообщении мэрии.
Автобусные маршруты №№ 1к, 41 и 84 временно изменят схему движения и будут направлены в объезд закрытого участка дороги. Посадка и высадка пассажиров будут производиться на действующих остановках, расположенных вдоль новых путей следования.
Ранее в Тюмени уже временно изменяли схему движения маршрутов №1к, 41 и 84 из-за проведения велогонки-критериума, посвященной Дню Победы. Тогда автобусы также направлялись в объезд перекрытых улиц, чтобы обеспечить проведение массового спортивного мероприятия. Аналогичные меры принимаются и на этот раз в связи с организацией очередной велогонки.
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