25 мая 2025

В Тюмени из-за велогонки перекроют улицу. Схема

В Тюмени 1 июня временно перекроют улицу Лесопарковую
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения будут завешены в 15:00 1 июня
Изменения будут завешены в 15:00 1 июня Фото:

1 июня в Тюмени будет временно перекрыт участок дороги от дома № 11 по улице Лесопарковой до пересечения с улицей Домостроителей из-за велогонки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. В связи с этим изменится схема движения некоторых автобусов.

«1 июня схема движения маршрутов №1к, 41, 84 временно изменится в период с 8 до 15 часов. Перекрытие организуют в районе улицы Лесопарковой, 11», — отмечено в сообщении мэрии. 

Автобусные маршруты №№ 1к, 41 и 84 временно изменят схему движения и будут направлены в объезд закрытого участка дороги. Посадка и высадка пассажиров будут производиться на действующих остановках, расположенных вдоль новых путей следования.

Ранее в Тюмени уже временно изменяли схему движения маршрутов №1к, 41 и 84 из-за проведения велогонки-критериума, посвященной Дню Победы. Тогда автобусы также направлялись в объезд перекрытых улиц, чтобы обеспечить проведение массового спортивного мероприятия. Аналогичные меры принимаются и на этот раз в связи с организацией очередной велогонки.

Схема движения маршрутов автобусов
Схема движения маршрутов автобусов
Фото:

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1 июня в Тюмени будет временно перекрыт участок дороги от дома № 11 по улице Лесопарковой до пересечения с улицей Домостроителей из-за велогонки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. В связи с этим изменится схема движения некоторых автобусов. «1 июня схема движения маршрутов №1к, 41, 84 временно изменится в период с 8 до 15 часов. Перекрытие организуют в районе улицы Лесопарковой, 11», — отмечено в сообщении мэрии.  Автобусные маршруты №№ 1к, 41 и 84 временно изменят схему движения и будут направлены в объезд закрытого участка дороги. Посадка и высадка пассажиров будут производиться на действующих остановках, расположенных вдоль новых путей следования. Ранее в Тюмени уже временно изменяли схему движения маршрутов №1к, 41 и 84 из-за проведения велогонки-критериума, посвященной Дню Победы. Тогда автобусы также направлялись в объезд перекрытых улиц, чтобы обеспечить проведение массового спортивного мероприятия. Аналогичные меры принимаются и на этот раз в связи с организацией очередной велогонки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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