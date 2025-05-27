В курганском округе открылась новая передвижная кофейня

В Белозерском округе (Курганская область) в селе 23 мая открылась новая передвижная кофейня. Об этом написано на сайте invest45.ru.
Основателем кофейни стал индивидуальный предприниматель Евгений Попов. «Мне захотелось создать место, где люди могли бы просто выпить чашечку хорошего кофе и быстро перекусить», — рассказал Попов сайту.
В новой кофейне посетителям предлагают различные виды кофе, включая эспрессо и капучино, а также свежую выпечку. Местные жители уже оценили удобство нового заведения: кофейня работает в формате «на вынос», что позволяет быстро перекусить по пути на работу или учебу.
Открытие новой кофейни в Белозерском отражает тенденцию развития рынка кофеен в регионах России. Ранее сообщалось о запуске международной сети кофеен «Дринкит» в пермском ТРЦ «IMALL Эспланада», где посетителям также предлагают современные форматы обслуживания, такие как удаленный заказ и индивидуальная настройка напитков.
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