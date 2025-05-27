Студенты Курганского государственного университета (КГУ) презентовали потенциальным инвесторам 11 инновационных бизнес-стартапов. Мероприятие состоялось 27 мая и стало одним из обязательных этапов подготовки выпускных квалификационных работ по программе «ВКР как стартап». Об этом сообщает пресс-служба КГУ у себя в tg-канале.
«Команды представили 11 проектов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Цель питча — заинтересовать инвестора, чтобы у него возник интерес к проекту и желание вложить деньги», — уточнили в КГУ.
Экспертами питчинга выступили представители регионального бизнес-сообщества и потенциальные инвесторы. На суд жюри были вынесены стартапы из самых разных сфер: от технологий использования отходов ПЭТ-пластика в качестве вторичного сырья методом 3D-печати до создания франшизы для масштабирования бизнеса на примере курсов по альпинистской подготовке. Также были представлены сервисы для повышения финансовой эффективности бизнеса; разработки комбинированных препаратов на основе растительного сырья для применения в птицеводстве.
До официальной защиты эксперты смогли ознакомиться с продуктами многих стартапов вживую — некоторые проекты можно было буквально потрогать или даже продегустировать на специальной ярмарке. По итогам питчинга предприниматели дали каждому проекту индивидуальную оценку и рекомендации по его дальнейшей доработке с точки зрения инвестиционной привлекательности. Все экспертные заключения будут приложены к выпускным квалификационным работам участников.
Ранее в Екатеринбурге прошел третий «Стартап-форум», на котором молодые предприниматели делились опытом построения бизнеса и преодоления трудностей на старте. Эксперты форума отмечали важность обмена контактами, быстрого выхода на рынок и поиска партнеров, а также обсуждали пути прохождения так называемой «долины смерти» стартапов.
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