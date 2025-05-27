27 мая 2025

Рейсы из Москвы в ЯНАО задерживаются из-за введенных ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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28 мая рейсы между ЯНАО и Москвой задерживаются
28 мая рейсы между ЯНАО и Москвой задерживаются Фото:

В московских аэропортах 28 мая введены временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов, из-за чего задерживаются рейсы из городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и обратно. Об этом сообщили в авиакомпании «Ямал», подчеркнув, что ограничения затронули как вылеты, так и прилеты воздушных судов.

«В связи с вводом временных ограничений 28 мая на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах г. Москвы задержаны на вылет рейсы из /в городов ЯНАО. В аэропортах Москвы введены временные ограничения на прилет и вылет. В связи с этим задержаны рейсы: YC-90, Москва (Домодедово) — Новый Уренгой, ожидаемое время прилета — 09:40; S7-2571, Москва (Домодедово) — Новый Уренгой, ожидаемое время прилета — 11:15; YC-190, Москва (Шереметьево) — Новый Уренгой, ожидаемое время прилета — 19:00», — сообщили в авиакомпании.

Авиаперевозчик также рекомендует пассажирам внимательно следить за информацией на онлайн-табло и информационных табло аэропортов для своевременного получения сведений об изменениях в расписании. На данный момент информации о причинах введения ограничений не поступало.

Ранее URA.RU рассказывало, что введены временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Домодедово, Внуково, Жуковского и других городов. Меры безопасности связаны с очередной попыткой атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье.

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В московских аэропортах 28 мая введены временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов, из-за чего задерживаются рейсы из городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и обратно. Об этом сообщили в авиакомпании «Ямал», подчеркнув, что ограничения затронули как вылеты, так и прилеты воздушных судов. «В связи с вводом временных ограничений 28 мая на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах г. Москвы задержаны на вылет рейсы из /в городов ЯНАО. В аэропортах Москвы введены временные ограничения на прилет и вылет. В связи с этим задержаны рейсы: YC-90, Москва (Домодедово) — Новый Уренгой, ожидаемое время прилета — 09:40; S7-2571, Москва (Домодедово) — Новый Уренгой, ожидаемое время прилета — 11:15; YC-190, Москва (Шереметьево) — Новый Уренгой, ожидаемое время прилета — 19:00», — сообщили в авиакомпании. Авиаперевозчик также рекомендует пассажирам внимательно следить за информацией на онлайн-табло и информационных табло аэропортов для своевременного получения сведений об изменениях в расписании. На данный момент информации о причинах введения ограничений не поступало. Ранее URA.RU рассказывало, что введены временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Домодедово, Внуково, Жуковского и других городов. Меры безопасности связаны с очередной попыткой атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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