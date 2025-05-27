«Уральский завод гражданской авиации» завершит доработку самолета ЛМС-901 («Байкал») к концу 2026 года. Предполагается, что к этому времени предприятие получит сертификат, подтверждающий соответствие судна требованиям безопасности и другим нормам, рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
«Прошел по производству, поговорил с рабочими, посмотрел план, в соответствии с которым работает предприятие. Есть четкое понимание, какие шаги нужно сделать: продолжить программу испытаний, чтобы получить сертификат в установленные сроки госконтракта, в конце 2026 года», — написал глава региона в своем telegram-канале.
В ходе рабочего визита губернатор пообещал поддерживать производство и коллектив. «Нет сомнений, что эта работа будет завершена в соответствии с контрактом», — подчеркнул Паслер.
Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что проект по созданию самолета «Байкал» столкнулся с серьезными трудностями: на данный момент работа над ним практически заморожена, а начало серийного производства в обозримом будущем не планируется.
Трутнев и раньше поднимал этот вопрос. Предлагал найти для производства нового подрядчика — после того, как на УзГА несколько раз сдвигали сроки поставок. Хотя в сентябре 2024 года президент России Владимир Путин акцентировал, что «Байкал» нужно запустить «в серийное производство в ближайшее время».
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